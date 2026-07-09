Apuesta por el minimalismo: el giro estético consolidado en Toyota tras la revelación del nuevo Yaris Cross

Hace de uno de los consumos más bajos de su segmento el principal argumento para sostenerse como superventas, pero acaba de renovarse para demostrar que es más que eficiencia híbrida y confiabilidad de etiqueta Eco.

El Toyota Yaris Cross acaba de recibir un lavado de cara que parte de retoques exteriores evidentes y ajustes para la dinámica de conducción. Un lavado de cara que, poniendo el foco en el diseño exterior, confirma el giro estético que el fabricante viene experimentando en su gama.

Toyota Yaris Cross 2027 | Toyota

La apuesta es por un minimalismo que se acentúa en el frontal de varios de sus modelos. En el patrón de panal de abeja no hay nada nuevo, pero el estilo con que los japoneses lo aplica ha mutado a medida que ciertos vehículos fueron actualizándose.

El rediseño de Toyota: los antecedentes

Esta vez fue el turno del SUV urbano, pero meses atrás la nueva generación del Toyota RAV4 había marcado el camino. La gran diferencia visual con el concepto de panal antecesor radica en una disposición menos deportiva, más refinada y que, mientras antes lucía como parte de la calandra negra en contraste, ahora se incorpora al paragolpes del color de la carrocería.

Toyota RAV4 | Toyota

Sin embargo, este lenguaje que Toyota pone de manifiesto mediante un morro mucho más limpio y despejado de elementos no se traduce como estrategia regional, ya que coches de la marca destinados a otros mercados por fuera del europeo también se identifican con él.

Al mirar más allá del Atlántico, la gama norteamericana aporta su exponente: con el debut de la novena generación, el Toyota Camry –berlina de nivel superior– también había materializado en acabados determinados una transición hacia esa nueva apuesta.

Toyota Camry | Toyota

Si de diseño exterior hablamos, uno que genera expectativas es el SUV compacto que aquí vive a la sombra del C-HR. Es que el Toyota Corolla Cross evolucionará con su segunda generación, cuyos adelantos no se hicieron esperar. Mientras tanto, el modelo actual es parte de este panorama sobre esta estética consolidada: los conductores de la versión Style lo saben.

Y con respecto al nuevo Yaris Cross, este giro visual no es el único cambio en su apariencia de las puertas hacia afuera. Con nuevas llantas de 17 y 18 pulgadas, unos pasos de rueda más definidos, unos faros LED rediseñados y una retocada protección inferior desembarca en las concesionarias el modelo 2027.