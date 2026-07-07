La Alianza Nacional de Auxilio alerta de peor servicio este verano por falta de grúas

La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera ha advertido que este verano las previsiones indican que se producirá un número mayor de retrasos y desatenciones de servicios de asistencia en viaje que en el pasado ejercicio 2025, principalmente en casos de averías, a los conductores asegurados en toda España.

Según fuentes de las asociaciones territoriales de empresas de auxilio en carretera, las previsiones en base a la extrapolación de los datos de las incidencias de los últimos meses indican que las demoras o desatención en servicios se han incrementado un 5,2% sobre las mismas fechas del año pasado.

Los motivos de la reducción de la respuesta y calidad media de servicio del sector del auxilio son, según la asociación, atribuibles principalmente a la escasez de conductores de grúa que impide completar todos los turnos de trabajo a las empresas de auxilio, así como la mínima subida de tarifas producidas este 2025 de las que resulta la realización de muchos servicios a pérdidas.

También la presión fiscal y exceso de regulación y trabas burocráticas perjudican la viabilidad de los servicios en muchas empresas de grúas que han optado por reducir su dimensión y frenar inversiones en nueva flota y otros medios, junto con la imposibilidad de cumplir algunas exigencias de las compañías aseguradoras, plataformas de asistencia o clubes automovilísticos, ante las sanciones económicas de estos por retrasos en las asistencias, fuerzan a que para muchas empresas de auxilio sea mejor no acudir a prestarlos que arriesgarse a multas por retrasos o quejas de los usuarios, imposibles de evitar por la escasez de medios ante una carga de trabajo muy difícil de cubrir.

En este contexto, la asociación considera que la seguridad vial se está viendo afectada y será después de la temporada de verano cuando se podrá hacer un balance definitivo, y ya cree que "la merma de plantillas frente al incremento de desplazamientos ya está apuntando un mal escenario para la atención en España".