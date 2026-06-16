Si quieres un SUV híbrido que consuma 4,5 L/100, estos dos japoneses son tu mejor opción

No existe dominio como el de Toyota cuando se trata de movilidad híbrida no enchufable. El Corolla cinco puertas es el que más se repite entre los clientes españoles y el Hybrid Active es el acabado más popular. Y a tono con la hegemonía que concreta producto del ostensible volumen de matriculaciones de otros superventas como el pequeño Yaris y el C-HR, en la disputa por el título del SUV con motorización híbrida más elegido inclina la tendencia a su favor.

El C-HR de segunda generación llegó para cambiar las reglas. Su versión híbrida enchufable fue la novedad de su lanzamiento en España y es, en la competencia de vehículos con enchufe, la de mayor flujo de ventas después de los PHEV de BYD. Su faceta predilecta es la híbrida autorrecargalble, pero al ser C-SUV multipropulsión invita a una demanda más repartida. El Toyota Yaris Cross, que no concibe otra conducción que no sea la full hybrid, es líder en su categoría.

Toyota Yaris Cross | Toyota

Mezcla de B-SUV de menos de 4,2 metros de largo con la etiqueta Eco de su motor híbrido 1.5 130, merece ser considerado una de las representaciones del uso diario en ciudad.

El Toyota Yaris Cross y la batalla de los cuatro litros y medio con su rival japonés

Un verdadero Falutista de Hamelín para quienes desean el mejor consumo de su segmento, porque homologa 4,4 l/100 km y es capaz de experimentar consumos combinados reales de 4,5 litros a los 100 km, superando así el rendimiento de otros superventas como el Peugeot 2008 microhíbrido, que promete casi cinco litros.

En qué mejoró el Nissan Qashqai, el coche de la marca más vendido de España | Nissan

Con más de 9.300 ejemplares nuevos en las calles en lo que va del 2026, el Yaris Cross también impone las condiciones ante el Nissan Qashqai –que, entre su mecánica HEV y su versión con arquitectura de 48 voltios, suma unas 8.500 entregas–, SUV compacto mejorado que encuentra en el funcionamiento de su motor de combustión en modo generador una forma de representación de una fórmula mecánica que se repite cada vez más en Europa.

Es esta una rivalidad más directa e interesante. Dos híbridos sin excepciones –el Peugeot es compatible con el nuevo motor de gasolina Turbo de 100 CV–, dos de precios similares y dos ideales de los bajos consumos. Es la batalla de los cuatro litros y medio, porque con su tecnología e-Power mejorada se nos presenta con consumos medios de hasta 4,3 l/100 km. Sin embargo, en la práctica tiene a necesitar más combustible y registra promedios reales que no bajan de los 4,8 litros, haciendo del Yaris Cross una opción más confiable.