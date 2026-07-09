Vuelven las siglas STI a Subaru para crear un superdeportivo muy diferente a lo que se imagina

Las siglas STI son históricas para la marca Subaru, el sello de sus coches más deportivos y que han estado ligadas a modelos como el Impreza o el WRX desde 1994. No obstante, el fabricante japonés las había desechado durante un largo tiempo, hasta que ahora se ha anunciado su regreso. Eso sí, no imagine los antiguos STI que dejaban un rastro de perfume de gasolina y que sonaban a bólidos. Va a ser bastante diferente a lo que tiene en mente.

Tampoco será Impreza ni WRX, sino el novedoso Uncharted STI que resulta una verdadera sorpresa por la motorización que integra, 100% eléctrica. Obviamente, es el primer coche de Subaru bajo estas siglas que tendrá una propulsión sin una gota de combustible. Las consecuencias se harán notar, sobre todo, en el sonido, que no será tan estridente.

Subaru Uncharted | Subaru

Mecánica deportiva

Subaru ha desarrollado este modelo junto a Toyota y el resultado es un crossover con una mecánica de alto rendimiento. Tiene suspensiones que han sido ajustadas para garantizar una experiencia lo más deportiva posible y una tracción integral que en uno de sus modos distribuye más potencia en el eje trasero. Es decir, también se adapta a la conducción deportiva que promete el STI.

La potencia total del vehículo es de 400 CV para que las prestaciones del Subaru Uncharted STI atraigan a quienes más disfruten de la velocidad. La motorización eléctrica estará alimentada por una batería que permite una autonomía de unos muy decentes 400 kilómetros para un coche de sus características y que extiende su utilidad no solo a la diversión en carretera sino también a la practicidad del día a día en ciudad.

Subaru Uncharted | Subaru

Cuidado con la batería

Es cierto que durante una conducción más deportiva, el suelo del vehículo (que tiene una altura sobre el asfalto bastante reducida) puede verse muy expuesta a golpes. Por tanto, la batería, situada en la parte baja del coche, es vulnerable. Para evitar cualquier tipo de problemas, se colocarán protectores particulares. Subaru y Toyota siempre garantizan fiabilidad y no será menos en este modelo.

Ya no habrá más Subaru STI de gasolina. El último en producirse fue un WRX que salió de la fábrica en mayo y que sumaba 271 CV de potencia. Desde ahora, estas siglas míticas estarán vinculadas a motorizaciones de gasolina, lo que hace que los puristas se tiren de los pelos. Pero es representativo de la nueva era que atraviesa la industria del automovilismo.