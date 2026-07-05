LO MEJOR DE LA SEMANA: el nuevo KIA Niro, la segunda generación del Hyundai Nexo y y la renovación del Mégane E-Tech

¡KIA ha presentado el nuevo Niro! Su diseño llama la atención por el frontal y sus faros verticales, con la ya característica firma lumínica Star Map; mientras que en el lateral, el pilar “C” ahora solo se ofrece en el color de la carrocería.

Su interior cuenta con un nuevo volante y ahora es más digital y tecnológico, destacando un panel curvo que integra dos pantallas para el cuadro de instrumentos y el sistema de info entretenimiento; además de una capacidad de maletero de 430 litros. En cuanto a su oferta mecánica, solo está disponible con un motor híbrido de 1,6 litros y 138 CV.

Con más potencia y mismo consumo, el exitoso Kia Niro se ha doctorado: de aquí en adelante, solo híbrido no enchufable | Kia

“Les Comes” ha acogido la final europea de la Defender Trophy, en la que el español Max Ferrer ha conseguido una plaza para la final mundial, que reunirá a participantes de más de 50 países. Se celebrará en África a finales de año, entre Namibia, Angola y Botswana. y estará organizada junto a Tusk, socio de Defender, dedicado a actividades de conservación y protección de animales.

Las instalaciones de Exolum, en Torrejón de Ardoz, han sido el escenario elegido por Hyundai para presentar la segunda generación del Nexo, su modelo impulsado por pila de combustible de hidrógeno, en donde tuvimos la oportunidad de presenciar en directo una recarga con un tiempo aproximado de cinco minutos.

Su estética presenta un aspecto totalmente renovado tanto por fuera, creciendo hasta los 4,75 metros, como por dentro, ofreciendo un interior más moderno, con un salpicadero curvo que integra dos pantallas de 12,3”, un mayor espacio interior y un maletero de 518 litros. La parte técnica también ha evolucionado, con un aumento de potencia hasta los 258 CV, un depósito de hidrógeno más grande y una batería de mayor capacidad. Gracias a estas mejoras y la mayor eficiencia del sistema y aerodinámica, ofrece una autonomía de 826 km con un solo repostaje.

Hyundai Nexo | Hyundai

El renovado Renault Mégane E-Tech llega con más carácter, y lo acredita mediante diseño, tecnología y experiencia de conducción. Destaca por su estilo dinámico y una nueva firma lumínica manteniendo su identidad compacta, junto a un interior más refinado y materiales de mayor calidad. También estrena un sistema eléctrico más eficiente:

Su ecosistema digital integra Google, conectividad avanzada, aplicaciones y funciones inteligentes. Además de mejoras en el chasis, suspensión y dirección, junto a múltiples ayudas a la conducción.

Continua la llegada de eléctricos chinos a España: ahora es el turno del Leapmotor B05. Un modelo compacto de 4,43 metros que luce un diseño aerodinámico, con un coeficiente de 0,26. Su interior es minimalista y tecnológico, con dos pantallas digitales; y se mueve con un motor trasero de 218 caballos y dos baterías a elegir, con autonomías de hasta 482 kilómetros.

Leapmotor B05 | Leapmotor

La ruta infiel del Porsche Club España, en colaboración con Michelin, celebró su cuarta edición. En la que los socios pueden acudir con un vehículo que no sea Porsche, siempre y cuando lleven montados neumáticos de la marca francesa. Para esta ocasión, nuestro acompañante fue el Mercedes AMG C63 S e Performance, con 680 caballos y tracción total 4Matic. La ceremonia de salida tuvo lugar en las oficinas de Michelin, para disfrutar de una ruta por las carreteras de la Comunidad de Madrid y finalizar en la finca “El Torreón de Don Jacinto“.

Sebastien Ogier y Vincent Landais, a los mandos del Toyota GR Yaris Rally1, fueron los vencedores del Rally Acrópolis, celebrado en Grecia, tras una intensa batalla con Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe, que finalmente quedaron en segunda posición, tras sufrir un doble pinchazo en su Hyundai I20 Rallye1. El podio lo cerraron Takamoto Katsuta y Aaron Johnston, con el Toyota GR Yaris Rally1.