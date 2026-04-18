Una nueva versión del Toyota Corolla Cross espera en 2027 para repuntar en Europa

El 2027 parece ser el indicado para el lanzamiento del coche que menos presentación necesita en todo el mundo, sin importar las generaciones de conductores. El modelo más vendido de toda la historia. ¿Te suena? Sí, ese que pensaste. Y aunque el panorama sea distinto según las regiones y en algunas impacte más y mejor que en otras, su versión crossover está pero no está en el mercado europeo.

Transita los años sin pena ni gloria el Toyota Corolla Cross en los concesionarios europeos. La competencia –en el segmento más ponderado, por cierto– es fuerte y debe ser tomada como uno de los principales condicionantes. Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai... Referentes asiáticos de los SUV compactos y con precios más populares.

Toyota Corolla Cross | Toyota

Por otro lado, un eclipse llamado Toyota C-HR se lleva toda la ganancia y es lógico, pues sale de fábrica con mayor personalidad y un amplio abanico de opciones mecánicas, y todo ello etiquetando un valor considerablemente más asequible. Y si a eso le sumamos el Toyota Yaris Cross, es fácil darse cuenta de que la competencia la tiene el coche incluso en casa.

Sin embargo, en un futuro cercano su situación puede cambiar y este modelo podría repuntar: una segunda oportunidad se le presentaría con el estreno de la segunda generación, que llegaría al año siguiente del debut de la berlina y el hatchback.

El futuro Toyota Corolla Cross: algunas novedades y otras no tanto

De Japón al mundo. Los colegas de Best Car arrojaron los primeros anticipos en redes sociales y las novedades importan aquí en forma relativa. Por un lado, que en 2028 agregue una versión GR Sport interesará más del otro lado del Atlántico, donde de momento el acabado más deportivo brilla por su ausencia, que en España y compañía, donde la variante se ofrece y es tope de gama.

Posible Toyota Corolla Cross 2027 | Best Car

De aquí en más será cuestión de no perderle pisada a las actualizaciones de parte, porque la revista asiática anticipó el probable estreno de la propulsión híbrida-enchufable, una novedad que trasciende fronteras dado que el coche existe, hasta aquí, como electrificado autorrecargable. Esto sí debe mantener alertas a los usuarios europeos: todo apunta a introducir dicha configuración en la versión GR Sport. La conversión a modelo todo híbrido –sin opciones a gasolina pura– aparece entre las evoluciones, pero, de nuevo, en Europa tal conformación es cosa conocida.

¿Qué hay del concepto de diseño? El lavado de cara del 2024 no ha movido demasiado el avispero por ahora, pero no se puede negar el impacto que generan los supuestos posteados por Best Car en su cuenta de X. Tal vez resida aquí una de sus esperanzas –al menos podría oficiar como punto de partida– para poder convencer y enamorar al fin en el viejo continente, pues, más allá de que implique expandir un lenguaje cuadrado familiar al del RAV4 a la contienda de los C-SUV, le daría al vehículo esa expresividad por la cual la actual generación no se ha caracterizado lo suficiente.