Así queda el calendario de bonificaciones a la gasolina: las fechas que tienes que conocer hasta octubre

El Gobierno ha decidido dar continuidad a algunas de las medidas aprobadas hace unos meses como parte del decreto anticrisis por el conflicto en Oriente Próximo de Estados Unidos e Israel contra Irán. Es decir, que la bonificación sobre el combustible que lleva activa desde el pasado mes de marzo continúa, aunque tiene los días contados.

La intención del ejecutivo es mantener las ayudas durante todo el verano, aunque irá retirándolas de forma gradual en los próximos meses hasta que desaparezcan por completo en octubre. Eso sí, el nuevo real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de junio incluye una cláusula que permite reactivar automáticamente las ayudas si la inflación de los combustibles supera el 15%.

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El calendario de bonificaciones para los próximos meses

Desde el 1 de julio, llenar el depósito es más caro, coincidiendo con el inicio de la operación especial del verano de la Dirección General de Tráfico (DGT), que contempla más de 104 millones de desplazamientos hasta el 31 de agosto.

Una de las novedades es que el IVA reducido del 10% a los carburantes que se aprobó el pasado mes de marzo vuelve ahora al tipo general del 21%. Eso sí, para evitar que desaparecieran todas las ayudas de un día para otro (el 30 de junio expiró el paquete de medidas anticrisis), el Gobierno ha aprobado un sistema progresivo de retirada de las bonificaciones que comenzó el 1 de julio y continuará hasta octubre.

Las bonificaciones estarán articuladas a través de una bajada en el impuesto especial sobre hidrocarburos, y quedarán de la siguiente manera:

Desde el 1 de julio, los conductores particulares tienen una bonificación de 15 céntimos por litro repostado.

A partir del 1 de agosto, la bonificación baja a 10 céntimos por litro.

El siguiente escalón será el 1 de septiembre, con un descuento de 5 céntimos por litro.

En octubre, si no hay cambios en la situación internacional, ya no habrá bonificaciones al combustible.

Lo que tendría que ocurrir para que volvieran las ayudas

Este es el calendario que deberán seguir las gasolineras desde ahora y hasta el próximo mes de octubre, cuando decaerán las bonificaciones. Pero el nuevo real decreto-ley incluye una cláusula que se activará automáticamente si la inflación de los combustibles supera el 15%.

Si eso ocurre, este calendario desaparece y podríamos volver a tener bonificaciones equivalentes a 20 céntimos por litro. Aunque no sería suficiente solo con un repunte del precio del petróleo, sino que es más bien un mecanismo que asegura una respuesta rápida si empeora la situación internacional.

Los conductores profesionales mantienen las ayudas

La retirada progresiva de las ayudas del ejecutivo afecta a los conductores particulares únicamente. De momento, se mantienen las ayudas para sectores que sufren más el aumento del coste del carburante, como el transporte profesional, la pesca y la agricultura.

Para estos, habrá una bonificación equivalente a 20 céntimos por litro de combustible durante los tres meses de vigencia de este segundo real decreto ley. El texto también elimina las rebajas fiscales a la luz y al gas, aunque también introduce una cláusula para reactivar las medidas si la inflación supera el 15%. Y refuerza los mecanismos para comprobar que las estaciones de servicio apliquen correctamente las bonificaciones para que estas lleguen íntegras a los consumidores.