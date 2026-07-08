Bomba en la Fórmula 1: Max Verstappen, a un paso de McLaren

El mercado de fichajes de la Fórmula 1 ha estallado con la noticia publicada por el medio británico, Planet F1, que afirma que las negociaciones entre Max Verstappen y McLaren están en la fase final.

La llegada del holandés al equipo inglés supondría la marcha de uno de sus pilotos, y todo apunta a que el elegido sería el australiano Oscar Piastri. De esta forma, Verstappen y Lando Norris pasarían de ser rivales a compañeros; o, mejor dicho, los dos últimos campeones de la F1 pasarían a compartir equipo, una estrategia aparentemente inmejorable para McLaren.

El vigente campeón, Lando Norris, fue preguntado con respecto a este posible fichaje en el GP de Gran Bretaña, donde aseguró que "me da igual quien sea mi compañero de equipo. Puedo ganarle a cualquiera", dejando claro que no le supondría ningún problema la incorporación del tetracampeón al equipo.

Max Verstappen | Europa Press

A pesar de los rumores de acercamiento entre Max y Mercedes, todo parece señalar que el holandés vestirá papaya. Aunque McLaren no esté siendo capaz de alcanzar a Mercedes y Ferrari en este Mundial, la situación de Red Bull es aún peor, y Verstappen tiene demasiado talento como para seguir esperando.

"Diversas fuentes del paddock han sugerido que McLaren y Max Verstappen se encuentran en la fase final de una larga negociación para que el piloto holandés cambie de equipo, procedente de Red Bull, a pesar de que el director ejecutivo, Zak Brown, haya desmentido aparentemente los rumores", aseguran desde el medio británico.