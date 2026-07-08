Estas son las calles cortadas en Madrid este jueves por el 'filming day' de Ferrari en el circuito de Madring

Ferrari es el equipo encargado de 'estrenar' el circuito de Madring este jueves 9 de julio con un 'filming day'. Será una jornada de rodaje de 200 kilómetros con la presencia de los pilotos titulares de la Scuderia, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, y traerá consigo cortes de tráfico durante todo el día.

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado las calles que se verán afectadas por el test privado de Ferrari en el circuito, como anticipo al Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre de este mismo año.

Si vives o trabajas en la zona, toma nota de los cortes de calles y los desvíos de tráfico previstos para este jueves 9 de julio de 2026.

MADRING | Ayuntamiento de Madrid

¿Qué calles estarán cortadas este jueves 9 de julio por el 'filming day' de Ferrari?

El circuito de Madring lleva en construcción desde mayo de 2025 para llegar a tiempo a su primera carrera de Fórmula 1 este mes de septiembre. Como 'aperitivo', el trazado madrileño acogerá este jueves 9 de julio un 'filming day' del equipo Ferrari, pues tanto Leclerc como Hamilton serán los encargados de estrenar el circuito en una jornada de test privada con fines publicitarios limitada a 200 kilómetros.

Por tanto, el ayuntamiento ha confirmado cortes de tráfico para este jueves 9 desde las 7:00 hasta las 22:00 horas. Permanecerán cerradas al tráfico:

Ribera del Sena , desde la glorieta de Luxemburgo hasta la glorieta de Edimburgo y desde esta última hasta la M-40.

, desde la glorieta de Luxemburgo hasta la glorieta de Edimburgo y desde esta última hasta la M-40. Vía de Dublín , desde la glorieta de Edimburgo hasta la calle Ariadna y desde la confluencia con la calle Ariadna hasta la glorieta de Sintra.

, desde la glorieta de Edimburgo hasta la calle Ariadna y desde la confluencia con la calle Ariadna hasta la glorieta de Sintra. Francisco Umbral , entre Vía de Dublín y la glorieta de Manuel Muñoz Monasterio (esta última permanecerá abierta).

, entre Vía de Dublín y la glorieta de Manuel Muñoz Monasterio (esta última permanecerá abierta). Glorieta de Vía de Dublín y su acceso desde la calle Ariadna.

desde la calle Ariadna. Glorieta de Francisco Umbral , aunque seguirá abierto el acceso a la gasolinera desde la conexión con la M-11.

, aunque seguirá abierto el acceso a la gasolinera desde la conexión con la M-11. Glorieta de Pascual Bravo y sus accesos desde Camino Alto de Hortaleza y la calle Zenobia Camprubí.

En cualquier caso, el consistorio ha confirmado en una nota de prensa que "en función de las necesidades que puedan apreciarse por parte de los mandos policiales a cargo del operativo, se podrá proceder a ampliar los cortes de tráfico indicados a otros viales adyacentes". También piden a la ciudadanía que "consideren los horarios como orientativos".

Es decir, que en la medida de lo posible se recomienda evitar la zona del circuito de Madring durante este jueves 9 de julio.

Calles cortadas por Madring | Ayuntamiento de Madrid

Cómo evitar la zona y qué alternativas recomienda el Ayuntamiento

Si vives en esta zona, el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado un itinerario alternativo por la M-11, la avenida de Alejandro de la Sota, la glorieta de Antonio Perpiñá, la avenida de las Fuerzas Armadas, la glorieta de Isidro González Velázquez, Francisco Umbral, Florentino Rodríguez Alonso y Camino Alto de Hortaleza.

Por otro lado, el consistorio también ha confirmado una modificación en la línea 171 de los autobuses de la EMT desde el pasado 5 de julio con motivo de las obras que esta semana se están realizando también en el trazado.

La recomendación del consistorio es "la utilización del transporte público y evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por los cortes y/o restricciones de tráfico".