Las nuevas normas de tráfico para ciclistas y conductores desde 2026

El 1 de octubre de 2026 entrará en vigor la nueva regulación que cambiará las normas para los ciclistas y los conductores en España. Estas nuevas normas tienen como objetivo mejorar la relación entre ciclistas y vehículos a motor, así como reforzar la seguridad vial tanto en carretera como en ciudad.

Entre las principales novedades, los conductores que realicen un adelantamiento a un ciclista deberán reducir su velocidad 20 km/h respecto al límite establecido en la vía. En adición, en carreteras que tengan dos carriles, ya no será suficiente con dejar una distancia de seguridad de 1,5 metros al adelantar, sino que los conductores deberán cambiar completamente de carril.

A su vez, en las vías urbanas los ciclistas podrán circular por el centro del carril, y los vehículos que vayan detrás de ellos deberán circular a una distancia de seguridad mínima de 5 metros. Además, aquellos repartidores que empleen una bicicleta para transportarse estarán obligados a llevar casco y chaleco reflectante, lo cual permitirá que estén más protegidos y sean más visibles para el resto.