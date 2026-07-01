Lo más cerca que estarás de esta bestia de Toyota: el GR GT entrará en acción por primera vez en Europa

“Aprender a través de la competición”, dice la marca. Capítulo… Hemos perdido la cuenta. Es que se trata ni más ni menos de la esencia de Toyota. El lazo entre el GR Yaris para el conductor promedio y el utilizado en carreras, la simbiosis entre ambos –del circuito a la calle, de la calle al circuito–, simboliza la ingeniería del fabricante japonés. Con los nuevos superdeportivos, nacidos y desarrollados en pista y enfocados en la relación hombre-máquina, sucede lo mismo.

Toyota GR GT3 | Toyota

Claro, esta dupla no está muy al alcance que digamos, de manera tal que el inminente Festival de la Velocidad de Goodwood 2026 se presenta como una oportunidad para acercarnos y experimentarlos, aunque sea, desde pocos metros de distancia. La cumbre anual para los deportivos más representativos contará con la presencia del Toyota GR GT y de su versión de carreras, el Toyota GR GT3, al sur de Inglaterra, donde podremos verlos en acción.

No es un simple decir esto último, porque ambos coches no limitarán su participación a la exhibición en el Supercar Paddock ubicado, junto a otras áreas del evento, en los alrededores de la Goodwood House. Lo mejor ocurrirá cuando estos dos rebeldes biplaza aceleren en icónica y exigente subida de la colina de Goodwood, lo que marcará un momento hasta aquí inédito: será la primera vez de ambos superdeportivos rodando en público sin camuflaje en territorio europeo.

Toyota GR GT | Toyota

Rodando por primera vez en Europa

Atrás quedó aquel Tokyo Auto Salon celebrado en enero, encuentro que significó su estreno absoluto en sociedad y donde los japoneses mostraron el corazón que llevan debajo del capó: un nuevo motor V8 biturbo de cuatro litros asistido por motor eléctrico. Ahora, en estado de trance, comprobaremos el resto de las cualidades: la ligereza, el bajo centro de gravedad y cómo se desempeñan en rigidez y aerodinámica.

Hablando del GR Yaris de competición, la versión Rally1 que solemos ver en el campeonato mundial también dirá presente, así también como la sensación del momento: el Toyota TR010 Hybrid número 7, el reciente ganador de la 94° edición de las 24 Horas de Le Mans. Todo esto se vivirá entre el 9 y el 12 de julio, así que te recomiendo que tomes nota y, por qué no, sacar boleto hacia suelo británico si te apasionan los deportivos de ayer y hoy.