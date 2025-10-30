Así es el nuevo BMW iX3 el coche que nos adentra en la "Neue Klasse" de la marca

Estamos ante un diseño minimalista, pero lleno de carácter. Un frontal con unas grandes entradas de aire y, aún más grandes, los riñones verticales, una nueva firma luminosa horizontal y un logotipo rediseñado.

Una pureza que sigue en la trasera, donde los pilotos se extienden hasta el centro del portón, siendo una reinterpretación horizontal de la característica forma en “L” de BMW. Además de un llamativo alerón de techo.

BMW iX3 | CC

El interior también sigue la misma tendencia, con un diseño despejado y limpio, aunque muy digital. En el centro de todo está la “BMW Panoramic Vision”, una especie de superficie negra impresa, que se extiende de pilar a pilar, en el que se proyectan contenidos directamente en la parte inferior del parabrisas. También cuenta con una pantalla central de 17,9 pulgadas.

Sus grandes ventanillas y el techo solar panorámico dan mucha sensación de espacio y claridad dentro. Aunque para espacio real el del maletero, con 520 litros. Además de los 58 que hay bajo el capó delantero.

Interior del iX3 | CC

De momento solo estará disponible una motorización, el denominado iX3 50 xDrive: tracción integral y dos motores eléctricos que generan 469 CV. Una cifra con la que promete acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos, sin pasar por alto sus hasta 800 km de autonomía.