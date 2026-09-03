El miedo a comprar un coche eléctrico usado puede tener los días contados: reparar su pieza más cara será hasta un 90% más barato

Uno de los grandes miedos al comprar un coche eléctrico usado es pensar qué ocurriría si algún día falla su batería. No porque estos acumuladores duren poco, sino porque una avería puede convertirse en una factura enorme. CATL quiere cambiar precisamente eso: reparar la parte dañada en lugar de sustituir la batería completa.

El problema no es cuánto dura la batería, sino cuánto cuesta repararla

Los datos sobre degradación son cada vez más tranquilizadores. Un análisis sobre 24.000 certificados de baterías encontró una capacidad media todavía superior al 90% después de 160.000 kilómetros. Las baterías modernas están demostrando durar bastante más de lo que muchos conductores imaginaban.

El verdadero problema aparece cuando algo falla dentro del pack. En algunos casos, sustituir grandes partes de la batería puede hacer que la reparación deje de tener sentido económico, especialmente en un coche con varios años.

Nueva batería CATL | CATL

CATL quiere que reparar una batería se parezca más a reparar un motor

La compañía china está ampliando NING Service, su red internacional de reparación y mantenimiento de baterías, que ya cuenta con 1.376 puntos de servicio en 84 países.

La clave está en localizar la parte dañada y sustituir únicamente lo necesario. CATL asegura que algunas reparaciones pueden pasar de unos 100.000 yuanes a apenas 10.000 yuanes, lo que supone una reducción cercana al 90%.

No significa que todas las averías vayan a costar diez veces menos, pero sí demuestra hasta qué punto una reparación localizada puede cambiar los costes de mantenimiento de un eléctrico.

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El gran beneficiado puede ser el coche eléctrico de segunda mano

Esta tecnología puede ser especialmente importante cuando los eléctricos actuales empiecen a tener 10 o 15 años.

Una reparación de batería de cinco cifras puede condenar económicamente un coche que en el mercado de ocasión apenas vale 12.000 o 15.000 euros. Si esa misma intervención se reduce a unos pocos miles, el vehículo vuelve a tener sentido reparar.

Y esa puede ser una de las claves para que el coche eléctrico desarrolle un mercado de segunda mano realmente maduro. Porque para que existan eléctricos con 15 o 20 años no basta con fabricar baterías que duren mucho: también tienen que poder repararse a un precio razonable.

CATL puede estar resolviendo precisamente uno de los últimos grandes temores del coche eléctrico usado.