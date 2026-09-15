Renault no quiere que abras el capó de su nuevo Twingo mientras Dacia, con casi el mismo coche, ha puesto allí un segundo maletero

Dos coches pueden compartir buena parte de su base y, aun así, estar pensados de forma completamente diferente. Eso es precisamente lo que ocurre con el nuevo Dacia Spring y el Renault Twingo E-Tech eléctrico. Renault prácticamente no quiere que el propietario abra el capó del Twingo. Dacia, en cambio, no solo mantiene una apertura convencional, sino que ha aprovechado ese espacio para ofrecer un pequeño maletero delantero.

La diferencia resulta especialmente curiosa porque ambos coches están mucho más relacionados de lo que podría parecer a simple vista. Comparten prácticamente todo el chasis y alrededor de tres de cada cuatro piezas. Pero cada marca ha decidido interpretar ese punto de partida de una manera diferente.

Dacia Spring | Dacia

En el Twingo, prácticamente no necesitas abrir el capó

El nuevo Renault Twingo E-Tech eléctrico sigue una filosofía que cada vez estamos viendo más en algunos coches eléctricos: reducir al mínimo aquello que el propietario puede o necesita manipular.

El capó delantero no está pensado para abrirse habitualmente como el de un coche convencional. Renault deja una pequeña trampilla para acceder al depósito del líquido limpiaparabrisas, mientras que el resto de elementos quedan reservados principalmente para operaciones de mantenimiento.

La idea tiene cierta lógica. Un coche eléctrico no tiene aceite del motor que comprobar, ni líquido refrigerante que el propietario tenga que revisar constantemente, ni buena parte de los elementos mecánicos que durante décadas hemos encontrado al levantar el capó de un coche de combustión.

Pero Dacia ha tomado una decisión completamente diferente.

Dacia Spring | Dacia

Dacia ha convertido ese espacio en algo útil

El nuevo Spring conserva una apertura tradicional del capó desde el interior del coche. Esto permite acceder, entre otras cosas, a la batería auxiliar de 12 voltios y a diferentes elementos del vehículo.

Y, sobre todo, permite aprovechar el hueco que queda en la zona delantera.

Dacia ofrecerá un maletero delantero de 18 litros pensado principalmente para guardar los cables de carga. No parece una cifra espectacular, pero puede solucionar uno de los pequeños inconvenientes que tienen muchos coches eléctricos.

Después de utilizar un punto de carga público bajo la lluvia, por ejemplo, el cable puede acabar mojado y sucio. Tener que guardarlo junto al equipaje en el maletero trasero no siempre es la solución más cómoda. Un compartimento independiente bajo el capó evita precisamente eso.

El accesorio tendrá un precio de 150 euros y, además, tendrá que pedirse al configurar el coche. Según la información publicada, su instalación requiere una pieza específica durante la fabricación, por lo que no estaría pensado para instalarse posteriormente como un accesorio convencional.

Curiosamente, el anterior sistema ofrecía hasta 35 litros, aunque Dacia ha reducido ahora su capacidad a 18 litros para conseguir una forma más profunda y práctica a la hora de guardar el cable de carga.

Renault Twingo | EP

El mismo punto de partida para dos coches diferentes

Es un detalle pequeño, pero explica bastante bien cómo Renault y Dacia están posicionando sus respectivos urbanos eléctricos.

Renault quiere que el Twingo sea un eléctrico pequeño, moderno y con una experiencia de uso lo más sencilla posible. Dacia continúa apostando por una filosofía mucho más pragmática: si queda un hueco disponible, intenta convertirlo en algo que pueda utilizar el propietario.

De hecho, el nuevo Spring que llegará a Europa cambia prácticamente por completo respecto al modelo que conocemos hasta ahora. El nuevo Dacia Spring será más grande, tendrá hasta 80 CV y se fabricará en Europa, pero mantiene esa obsesión de la marca por simplificar el coche y aprovechar al máximo cada euro y cada centímetro disponible.

Por su parte, el Renault Twingo E-Tech eléctrico llegará como una de las propuestas eléctricas más asequibles de Renault, con un planteamiento mucho más orientado al diseño y a recuperar el carácter del Twingo original.

Dos coches íntimamente relacionados y dos formas casi opuestas de resolver exactamente el mismo espacio. Renault ha decidido que prácticamente no necesitas abrirlo; Dacia ha pensado que, ya que está ahí, quizá puedas meter algo dentro.