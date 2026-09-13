Antonelli hace historia y gana el primer Gran Premio de España en Madring con enfado entre Alonso y Sainz

La de este domingo, en el estreno de Madring en la Fórmula 1 después 45 años después del Gran Circo en el Jarama, fue la octava victoria del joven piloto Kimi Antonelli, de 20 años, que, como en Monza, se vio beneficiado por un Virtual Safety Car que le permitió parar, mientras el poleman Lando Norris (McLaren) entró ya con la ventana cerrada perdiendo su importante privilegio.

Así, el italiano suma 25 puntos y le mete 81 -más de tres carreras- a su compañero, el inglés George Russell, que va segundo en solitario aprovechando también el abandono de Lewis Hamilton (Ferrari), que se queda a 101 puntos, en Madring por un problema en los frenos. La recta final fue vibrante por un duelo entre Verstappen y Norris con la segunda plaza en juego, que fue para el tetracampeón del mundo, que se defendió con uñas y dientes.

Por detrás, fue un mal día para los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que además tuvieron un rifirrafe con toque incluido que acabó en sanción para el madrileño, que terminó la carrera dentro del garaje en la vuelta 46. Y el asturiano, acabó 17º, el penúltimo de los que terminaron el domingo en pista.

Norris no salió demasiado bien y se tiró a su izquierda para defenderse de un agresivo Antonelli, que se fue largo en dos chicanes cuando intentaba pasarle. Y en una de esas acciones, mientras que devolvía su posición al inglés, vio como Verstappen era pillo y lo pasaba por fuera para colocarse en segundo lugar con el neumático blando.

Mientras el vigente campeón sacaba casi dos segundos a su perseguidor en solo cuatro vueltas, Hamilton tocaba el muro con la trasera izquierda y pedía que el neerlandés le devolviera la posición por un incidente en la curva 1, y así tuvo que ser, con Mad Max quinto, aunque no tardó ni una vuelta en adelantar de nuevo al inglés. Aunque las peores noticias estaban todavía por llegar para el siete veces campeón del mundo.

"No tengo frenos". Así fue la radio de Hamilton confirmando que su carrera había terminado, poniéndoselo fácil a Antonelli en la lucha por el título. En la salida, Oscar Piastri tuvo un choque y perdió parte de su alerón delantero, y Sainz adelantó a tres coches en un gran inicio en recta, pero se pasó en la primera frenada y también tocó a Yuki Tsunoda.

Esto no impidió que se pusiera 17º, dejando atrás esos tres puestos de la sanción. Unos giros después, el madrileño, cuando era 15º, volvió a ser protagonista por un rifirrafe en la chicane de la cuarta y quinta curva con Fernando Alonso que acabó con el alerón delantero del asturiano tocado y en cabreo del bicampeón mundial: "Me ha llevado contra el muro". Y la acción fue sancionada con cinco segundos para Sainz, que una vez los cumplió, cayó a la última posición.

Norris seguía a un ritmo constante, pero apretando y metiendo décimas a Antonelli y Leclerc por detrás, pero un Virtual Safety Car lo cambió todo. El italiano y los perseguidores que así lo quisieron pudieron entrar en boxes, pero cuando el actual campeón lo hizo, ya no había VSC y, además, fue una mala parada, por lo que perdió el liderato, en favor de un Leclerc que decidió no parar, y se fue a la quinta plaza.

Desde Mercedes pidieron tranquilidad a Antonelli, que ya enfilaba al monegasco, tenía la vuelta rápida y veía muy cerca otra victoria, para cuidar los neumáticos en un circuito donde la degradación era muy alta -aunque los duros aguantaron bien- y porque el de Ferrari todavía tenía que parar. De hecho, George Russell, con medios, y Fernando Alonso, con blandos, eran los únicos que no iban con el compuesto más duro rozando el ecuador de la carrera.

La carrera siguió su curso sin apenas cambios, con una brecha de más de 20 segundos entre el cuarto y el quinto, que era un Liam Lawson que estaba completando un domingo sobresaliente con un Red Bull que no era el suyo, aguantando a un Russell con más ritmo en la sexta plaza. Pero un error del neozelandés le hizo perder la posición y empezar otra batalla con Piastri por detrás.

Al final, los cuatro primeros se apretaron, pero Leclerc hizo su parada en la vuelta 49 y cedió el liderato, como se intuía desde el Virtual Safety Car, a Antonelli, quien debía defenderse en las últimas vueltas de Verstappen y Norris. Pero no sufrió para certificar su octavo triunfo del año, el segundo consecutivo tras Monza, y dejar claro que su candidatura va en serio. De Madring al cielo.