AESVi propone llevar a los bebés en el asiento del copiloto para evitar olvidarlos dentro: "En muchos países se permite"

El director económico de la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVi) y presidente de la Fundación Smart Baby, Josep M. Vallès, pone en tela de juicio la obligación de llevar a los niños en el asiento trasero y aboga por permitir que viajen en el del copiloto para evitar olvidarlos dentro del vehículo. "Los asientos delanteros cuentan con dispositivos de protección pasiva mucho más desarrollados que los asientos traseros y, además, es prácticamente imposible olvidar a un niño que viaja al lado del conductor", defiende.

"En muchos países de nuestro entorno se permite a los niños viajar en el asiento delantero, pero al no existir un registro de fallecimientos por golpe de calor en Europa no se puede realizar ningún estudio comparativo", explica en una entrevista concedida a Europa Press, después de que más de 1.000 firmas en Change.org en 24 horas hayan pedido sistemas obligatorios de alerta contra el olvido de bebés en los coches.

Josep M. Vallès afirma que "no se puede dejar solo a un bebé o un niño en un coche en ninguna circunstancia" porque "en pocos minutos las consecuencias pueden ser trágicas" y asegura que AESVi promueve "técnicas que son tan efectivas como un dispositivo anti abandono", como pueden ser dejar al lado del bebé las llaves, el bolso, la cartera o el móvil, de forma que cuando se abandone el vehículo se tenga que "verificar obligatoriamente el asiento trasero".

En este contexto, considera "cuanto menos sorprendente que, de la larguísima lista de sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) que los coches nuevos deben incorporar, no haya ninguno relacionado con el olvido de personas, bebés o mascotas en el coche". "Para los fabricantes de coches, los niños son un problema y, por ello, confían su seguridad a los fabricantes de sistemas de retención infantil, pero en este caso deben ser parte activa en su protección", defiende Vallès.

"En este caso, nos estamos refiriendo a los bebés, pero del mismo modo alguien se podría olvidar a un abuelo o una mascota en el coche, y ellos no van sentados en una sillita, no disponen de ningún sistema anti-olvido y, por tanto, nada va a advertir del olvido", subraya.

La concienciación es "poca"

Según Josep M. Vallès, la concienciación es "poca". "Tenemos que enfrentarnos a dos problemas: el abandono voluntario y el involuntario", explica. El abandono voluntario --como detalla-- se produce cuando se deja al bebé en el coche un momento para hacer un recado, sin ser conscientes de que en unos pocos minutos la temperatura del coche va a subir enormemente.

En el caso del abandono involuntario, el director económico de AESVi afirma que se produce porque el conductor se olvida de que lleva al bebé en el coche y le abandona sin darse cuenta. "Aquí hay que insistir hasta la saciedad en que cuando una persona conduce tiene que prestar toda su atención a la conducción, para no tener ningún accidente y también para no olvidar al niño, la mascota u otra persona en el automóvil", enfatiza.

Los dispositivos anti-olvido son capaces de detectar la presencia de un niño cuando está sentado en su sistema de retención infantil y emiten un aviso en caso de que el adulto responsable abandone al niño en el vehículo.

Josep M. Vallès detalla que se puede distinguir entre los sistemas que llevan incorporados los coches o los que se instalan en las sillitas de retención infantiles. "Dentro de los sistemas que incorporan los coches, los más simples se limitan a lanzar un aviso en la pantalla multimedia del vehículo cuando se apaga el motor preguntando al conductor si lleva las llaves, el móvil y si todos los pasajeros han bajado del vehículo", añade.

Por su parte, Vallès explica que los dispositivos que se instalan en la sillita se componen de un cojín que se instala encima de la sillita del bebé y que consta de un sensor de presión que va conectado por bluetooth al móvil del conductor.

Silla de bebé | Ford Shop

No existe un registro oficial en España

El experto subraya que en España no existe un registro oficial anual de menores fallecidos por golpe de calor en vehículos, ni datos desglosados por edades como sí sucede en Estados Unidos. "Solo existe constancia de casos aislados", señala, al tiempo que defiende que "un solo caso ya es suficientemente doloroso, así que el número no es relevante".

Para Vallès, las ventajas de los dispositivos que se instalan en las sillitas son "muy discutibles, ya que exige una preparación previa que no siempre es sencilla". "Hay que emparejar el cojín con el móvil mediante bluetooth y no dejar el móvil en el vehículo cuando se abandona el mismo, ya que entonces no funciona".

AESVi no recomienda usar ningún sistema anti-olvido. "Nuestra posición es que hay que emplear los cinco sentidos si se lleva a un bebé o un niño en un coche y estar atentos a todas sus necesidades. Cualquier sistema anti-olvido va a repercutir en el precio de las sillitas, y si ya nos enfrentamos a un problema dramático de uso de sillas de segunda mano si las sillas se encarecen este problema se va a agravar", enfatiza.