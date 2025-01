Carga en el coche: ¿es legal llevarla con los asientos abatidos?

¿Alguna vez has usado tu coche para transportar algo grande y has abatido los asientos traseros para que cupiera? Aunque parece una solución práctica, debes saber que esta práctica tiene reglas específicas que, de no cumplirlas, podrían costarte una multa.

Llevar carga con los asientos abatidos no es ilegal, pero debe cumplir con ciertas normativaspara garantizar la seguridad vial.

Una de las principales normas que debemos cumplir es no llevar carga que altere la estabilidad del vehículo. Además, esta no puede obstaculizar la visibilidad del conductor. Por ello no debe superar la altura que tienen los asientos traseros cuando están colocados.

Por otro lado, esas cargas deben ir siempre bien sujetas para evitar movimientos peligrosos durante el trayecto. Recuerda que un objeto suelto, en un accidente, puede convertirse en un proyectil que impacta de forma peligrosa con el conductor o el copiloto.

Transportar carga de manera inadecuada puede acarrear multas de hasta 200 euros. Además, la carga que supera el peso máximo autorizado puede resultar en multas que alcanzan hasta los 4.000 euros. Por eso, antes de abatir los asientos para ganar espacio, asegúrate de cumplir con las normativas y evitar riesgos tanto para ti como para los demás conductores.