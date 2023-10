Los accesorios para tu coche más rebajados del Amazon Prime Day de octubre

El Amazon Prime Day se celebra este 10 y 11 de octubre, una fecha esperada por sus suscriptores para hacerse con los mejores descuentos en todo tipo de productos. Para los entusiastas del mundo automovilístico, la buena noticia es que el evento incluye una amplia selección de accesorios para coches a precios realmente atractivos.

Los aficionados a los autos encontrarán una variedad de productos con descuentos significativos durante el Amazon Prime Day. Te mostramos algunos de ellos.

Botiquín para coche

Botiquín para el coche

Si cuando compraste tu coche no vino con un botiquín, seguro que quieres hacerte con uno al mejor precio. Este contiene más de 200 piezas y durante el Amazon Prime Day rebaja su precio a 19,53 euros.

Organizador de maletero

Organizador de maletero

Si lo que quieres conseguir es un maletero completamente organizado y no llevar nada suelto en la parte trasera de tu coche, este utensilio te hará la vida más fácil. Lo mejor es que ahora se encuentra rebajado desde su precio original, 84,99, a solo 47,99 euros. Además, si durante un tiempo no lo necesitas, no te ocupará nada de espacio, ya que es completamente plegable.

Arrancador de coches

Arrancador de coches

Este accesorio tiene una puntuación de 4,5 sobre 5 en Amazon, y durante el Prime Day estará rebajado de 99,95 euros a solo 59,95 euros. Ocupa muy poco espacio y tiene una corriente de pico de 2000 A, por lo que los vehículos de 12 V (8 litros de gasolina y 6 litros de diésel) se pueden arrancar en cuestión de minutos. Esto incluye coches, motos, tractores, camiones y mucho más. Puedes comprarlo aquí.

Localizador GPS para coches

Localizador GPS

El localizador GPS tiene un potente imán que permite fijar el dispositivo como protección antirrobo en coches, barcos, camiones, etc. Así podrás localizar de forma precisa tus bienes más preciados. Además, su batería dura más de un mes. Ahora solo cuesta 41 euros.

Aspiradora de mano

Aspiradora de mano

Debido a su reducido tamaño te permitirá llevarla siempre en el coche y alcanzar los rincones más recónditos de tu vehículo. No habrá mota de polvo que se te resista. Y durante el Amazon Prime Day solo cuesta 79,99 euros.