7 coches inmortales de segunda mano que arrasan por su consumo ridículo

Si vives en una ciudad grande y te pasas el día sorteando taxis, autobuses y bicis para llegar al trabajo o al colegio de los críos, ya sabes que necesitas un coche pequeño, duro, barato y que no se complique. Nada de alardes ni tecnología inútil, solo algo que te resuelva el día a día sin arruinarte en gasolina ni darte quebraderos de cabeza a la hora de aparcar en un hueco del tamaño de una caja de zapatos. El mercado de segunda mano tiene opciones europeas y asiáticas con precios ajustados, consumos contenidos y la etiqueta C o ECO de la DGT para que no te cierren las puertas en las zonas de bajas emisiones, total que es cuestión de saber dónde mirar.

Europeos de toda la vida

El Fiat Panda lleva décadas siendo el rey de las calles europeas porque es pequeño, rocoso, espartano y no se queja aunque lo trates a patadas, vamos. Las unidades de 2012 a 2022 las puedes encontrar desde 5.500 € con motores de 0,9 o 1,2 litros que consumen entre 4,9 y 5,2 litros cada cien kilómetros, así que vas a ahorrar un buen pico en combustible mes a mes. El Fiat 500 comparte mecánica con el Panda, pero añade ese aire retro de los años cincuenta que lo hace más especial, aunque pagarás desde 7.000 € por el diseño y poco más.

Volkswagen e-Up 2021 | Volkswagen

El Volkswagen Up! merece la pena aunque vaya eclipsado por el Polo y el Golf porque ofrece consumos inmejorables con su motor 1.0 gasolina y lo pillas desde 6.000 € en versiones de 2012 a 2023. El interior es algo justo, pero cumple de sobra para la ciudad sin dar problemas mecánicos ni sustos en el taller.

El Opel Corsa de la generación 2015-2019 tiene mejor habitabilidad y un diseño bastante atractivo con consumos competitivos de 5,0 a 5,5 litros, mientras que el Seat Ibiza de quinta generación brilla por su motor 1.0 TSI de bajo consumo. El problema del Ibiza es que está muy cotizado, así que el precio sube hasta los 9.000 € para ejemplares de 2017 a 2021, pero a cambio te llevas mecánica de confianza y etiqueta ambiental decente.

Opel Corsa | Opel

Asiáticos a prueba de bombas

Los coches asiáticos llevan décadas demostrando que la sencillez y la fiabilidad son virtudes infravaloradas, total que son la opción obvia cuando buscas olvidarte de averías y tener un coche que aguante lo que le eches. El Toyota Aygo de segunda generación nació compartiendo plataforma con el Peugeot 108 y el Citroën C1, pero con el tiempo se ha alejado de sus hermanos y ahora presume de mecánicas 1.0 gasolina con consumos bajísimos de 4,1 a 4,5 litros. Lo puedes conseguir desde 7.000 € con el sello de calidad Toyota, que ya es garantía suficiente.

El Toyota Yaris de tercera generación te resuelve la papeleta con su motorización híbrida cuando necesitas algo más versátil, porque la etiqueta ECO te da algunas ventajas en el aparcamiento regulado y zonas de bajas emisiones. El precio empieza en 11.000 € para modelos de 2017 a 2020, pero los consumos de 3,7 a 4,0 litros compensan cuando haces muchos kilómetros urbanos y sabes aprovechar el modo eléctrico.

Toyota Yaris | Toyota

El Kia Picanto 1.0 y el Hyundai i10 son primos hermanos que destacan por su fiabilidad a prueba de todo, aunque los acabados sean pobres y el equipamiento básico. Los puedes encontrar desde 6.000 € con consumos de 4,7 a 5,2 litros, perfectos cuando priorizas durabilidad antes que lujos o tecnología de última generación que no vas a usar.

Lo que te pierdes

Comprar un urbano pequeño implica sacrificar cosas que notarás en el día a día, porque no todo puede ser perfecto cuando priorizas maniobrabilidad y bajo consumo. Por ejemplo, las plazas traseras son justas y solo sirven para críos o trayectos cortos, mientras que los maleteros rondan los 200-300 litros, así que olvídate de viajes largos con mucho equipaje o de usarlo como coche familiar principal. Los motores de 60 a 90 CV ofrecen aceleraciones modestas y poco margen en autopista, pero es el precio a pagar por esos consumos ridículos que te ahorran un dineral cada mes y te permiten circular sin remordimientos medioambientales.

El equipamiento suele ser básico, con plásticos duros en el interior y ruido notable a velocidades altas, aunque compensan con cierta fiabilidad y costes de mantenimiento bajos que te hacen olvidar esas carencias. Estos coches no son para hacer el gallito ni para presumir de tecnología, pero cumplen estupendamente como segundo vehículo o solución práctica para presupuestos ajustados. Un urbano pequeño de segunda mano te resuelve la vida en ciudad sin complicaciones ni gastos absurdos cuando vives entre atascos y aparcamientos imposibles, y eso ya es bastante.