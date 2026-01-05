El mercado habla claro: los modelos de segunda mano más comprados por los españoles

El mercado de coches de segunda mano en España vuelve a dejar claro que los conductores apuestan por lo conocido y lo fiable. En 2025, los datos de ventas muestran una preferencia muy marcada por modelos veteranos, contrastados y con mantenimiento asumible, incluso aunque superen ampliamente la década de antigüedad.

El coche de ocasión más vendido del año ha sido el Volkswagen Golf, con más de 68.000 unidades y una edad media de 16,5 años. Le siguen muy de cerca el Renault Mégane, con más de 61.000 ventas, y el Seat Ibiza, que supera las 60.000 unidades, confirmando el dominio de los compactos y utilitarios clásicos. Modelos como el Ford Focus y el Seat León también mantienen una fuerte demanda, pese a rondar o superar los 15 años de antigüedad media.

Llama la atención la presencia de vehículos como el Citroën C4, el Renault Clio, el Opel Corsa o el Citroën C3, todos ellos con edades medias en torno a los 12 o 13 años. Estos datos reflejan una realidad clara: en el mercado de segunda mano español, la confianza en modelos probados pesa más que la antigüedad, y la durabilidad sigue siendo el factor decisivo a la hora de comprar.