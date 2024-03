5 recomendaciones de seguridad para viajar por carretera en Semana Santa 2024 y una que casi nadie sigue

Con la llegada de la Semana Santa, que en 2024 cae del 25 al 31 de marzo, se espera un incremento significativo en los desplazamientos por carretera como cada año. Familias, amigos y viajeros solitarios se embarcarán dentro de pocos días en aventuras hacia sus esperados destinos, pero antes de emprender la marcha es importante tener en cuenta ciertas medidas de seguridad que garantizarán un viaje sin sobresaltos. Aquí van cinco recomendaciones que podrían marcar la diferencia entre un trayecto tranquilo y uno con imprevistos.

Revisión general del vehículo

Antes de salir de viaje, dedica un tiempo a inspeccionar tu vehículo. No se trata sólo de revisar el dibujo que les queda a los neumáticos o de comprobar que la batería todavía tiene carga pese a su antigüedad, sino de prestar atención a aspectos menos comunes pero igualmente relevantes como el estado de las pastillas de freno o el nivel de los líquidos del motor: aceite, refrigerante, dirección asistida, etc. ¿Está el mantenimiento de tu coche al día? Si dudas de ello y tus conocimientos sobre mecánica son limitados, no te la juegues: visita a un mecánico para un “chequeo” rápido.

Diseña tu viaje con antelación

Anticiparte y planificar el viaje es clave para evitar contratiempos evitables. Estudia las rutas disponibles, verifica el estado del tráfico antes de partir y ten en cuenta las áreas de descanso y estaciones de servicio en tu camino, especialmente si tu coche es 100% eléctrico. Una organización adecuada te ayudará a evitar congestiones, a optimizar el tiempo de trayecto y a mantener la energía necesaria durante todo el recorrido. Tener un programa y un itinerario de desplazamiento establecidos te concederá un mayor grado de flexibilidad ante cualquier eventualidad que pueda surgir. ¡Sé previsor!

Maletero de coche lleno | iStock

Comprobaciones de seguridad

La seguridad de los ocupantes del vehículo debe ser una prioridad absoluta. Antes de arrancar, asegúrate de que todos los pasajeros estén correctamente abrochados con los cinturones, incluidas las mascotas si viajan contigo, y especialmente los niños, que deben usar sus sistemas de retención infantil específicos. Llevar a todos los pasajeros bien protegidos puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una tragedia. Además, asegúrate de que el equipaje esté correctamente sujeto en el maletero para evitar que se convierta en un peligro en caso de frenazo brusco o colisión.

Calma y respeto hacia las normas

En medio del ajetreo de la carretera, máxime en unos días tan complicados por tráfico, es fácil perder la paciencia y caer en la tentación de conducir de manera imprudente. Sin embargo, mantener la calma y respetar las normas es fundamental para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía y no sólo de los que ocupan tu automóvil. Circula por debajo del límite de velocidad, mantén una distancia segura con el vehículo que te precede y evita distracciones al volante, como el uso del teléfono móvil. Esto es algo que casi ningún conductor cumple en 2024.

Atención a las condiciones climáticas

En primavera, el clima es muy variable y puede jugar un papel crucial en la seguridad de tu viaje. Antes de partir, consulta el pronóstico meteorológico y, en cualquier caso, prepárate para adaptarte a las condiciones adversas que puedas hallar en tu camino. Si te enfrentas a lluvia, nieve o vientos fuertes, reduce el ritmo al que circulas y aumenta la distancia con los vehículos que te anteceden para evitar situaciones de riesgo. Tal y como repite la DGT cada campaña especial por desplazamientos masivos, "llegar tarde es mejor que no llegar".