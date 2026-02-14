5 coches puramente europeos que ya son clásicos y que hacen llorar de emoción a los millennials

A los millennials nos pirran los coches deportivos de finales de los 80, los 90 y principios de los 2000, y con toda la razón, porque aquella fue la época dorada de los rallies, de los videojuegos de conducción y de modelos tan salvajes que se convirtieron el coche ideal para comprar. Hablamos del Golf GTI, del Honda Civic Type-R o del Audi Quattro (Fernando Alonso se ha paseado por Mónaco con uno hace poco, por cierto), coches que dejaron huella en una generación que ahora los recuerda con nostalgia.

Muchos de esos modelos se han convertido en piezas de coleccionista que alcanzan precios de escándalo en subastas, pero siguen despertando la misma pasión. Total, que si quieres saber cuáles son los siete deportivos clásicos que más enamoran a los millennials, aquí tienes la lista definitiva con bichos que marcaron una era.

BMW M Z3 | ISTOCK

El descapotable de 007 que arrasó en ventas

Pocos coches pueden presumir de haber sido conducidos por James Bond, pero el BMW Z3 tiene ese privilegio. El modelo apareció brevemente plagado de gadgets en Golden Eye (1995) con Pierce Brosnan al volante, y aquello provocó tal furor que BMW lanzó una edición limitada inspirada en el agente secreto. A principios de 1996 las 15.000 unidades de producción anual ya estaban todas vendidas, así que fue un pelotazo en toda regla.

El Z3 triunfó por su diseño biplaza con motor delantero longitudinal y tracción trasera, una combinación que ofrecía conducción deportiva pero accesible, y se fabricó hasta 2002, cuando llegó el Z4 para sustituirlo, otro coche del gusto millennial que BMW despedirá definitivamente en marzo de 2026 con una Final Edition (solo se han vendido 10 unidades en España, por si te interesa el dato). Si quieres uno, te toca ir al mercado de segunda mano.

El Z3 sigue siendo muy valorado porque representa esa mezcla perfecta de elegancia, deportividad y presencia mediática que marcó los 90, y su precio en el mercado de ocasión es razonable comparado con otros deportivos de la época, así que todavía podrías conseguir uno sin arruinarte.

McLaren-F1-gris-2 | Centímetros Cúbicos

El superdeportivo que vale 24 millones de euros

¿Sabes lo que es el McLaren F1? Pues uno de los mejores superdeportivos de la historia, y punto. Concebido en 1988 y fabricado a partir de 1992, el F1 fue la primera incursión de McLaren Automotive en coches para carretera, y el resultado fue tan bestial que sigue siendo un referente décadas después. Una de las 106 unidades fabricadas se subastó hace poco por 24 millones de euros (perteneció a la familia real de Brunei), así que imagínate el nivel.

Monta un motor atmosférico V12 de origen BMW con 635 CV de potencia y alcanza 286 km/h de velocidad punta. Pero lo que realmente lo hace único es su arquitectura con chasis de fibra de carbono y configuración triplaza, con el conductor en posición central, un detalle que lo convierte en joya de la ingeniería automovilística.

Para los millennials, el McLaren F1 representa la cúspide del diseño y la tecnología de los 90, una época en la que los superdeportivos no tenían límites. Aunque sea inalcanzable para la mayoría de bolsillos (bueno, para todos los bolsillos normales), el F1 sigue siendo el coche con el que muchos soñaron de niños, y ese vínculo emocional no se rompe.

Mercedes SLK y SLC | Mercedes

Los tres alemanes que nunca pasan de moda

El Mercedes SLK revolucionó el mercado a finales de los 90 con su techo Vario rígido y plegable, un sistema que convertía el coche en coupé deportivo con solo pulsar un botón. Presentado en Turín en 1996, vendió 311.000 unidades solo en su primera generación, y triunfó tanto por su conducción deportiva como por su paleta de colores (desde plata hasta amarillo intenso, para que te hagas una idea). Mercedes lanzó su sucesor, el SLC, en 2016 y lo despidió con una Final Edition en 2019.

Porsche 911 Classic Club Coupe | Porsche AG

Si hay que elegir un solo deportivo favorito de los millennials, la respuesta es el Porsche 911 Carrera. Es el más longevo y popular de la historia del automóvil, y sigue escribiendo páginas de éxito en la actualidad gracias a su estética inconfundible. Presentado en septiembre de 1962 en Fráncfort, el 911 nunca ha perdido su esencia a pesar de evolucionar con los años. El nombre Carrera engloba distintas generaciones del coche, especialmente las series 964 y 996 de los 90 y 2000 que son las que marcaron a esta generación, y por eso se usa de forma popular para referirse al mayor éxito comercial de Porsche. Dato curioso: el coche se llamó originalmente 901, pero tuvieron que cambiarlo por un conflicto comercial con Peugeot.

El Audi TT es otro ídolo de masas que marcó a toda una generación millennial. Se presentó en 1998 (el prototipo lo vieron en Tokio en 1995), y el TT triunfó por su diseño circular y líneas horizontales perfectamente equilibradas, además de ciertos detalles como los elementos de aluminio en el interior o el pomo de cambio esférico. Fue el primer modelo de producción de Audi en montar la transmisión de doble embrague S tronic, así que era innovación pura envuelta en un cuerpo espectacular. Audi lo despidió en 2023 con una Final Edition del TT Roadster.