Los 50 años del Golf GTI: el origen clandestino del deportivo que no estaba en los planes de Volkswagen

Puede que la perfección no exista, pero la recepción en el Salón de Frankfurt de 1975 reflejó los dones de una faceta que se acercaba a ella. Todo era atractivo en ese pequeño irreverente. Su presencia, pero no menos, claro, su valor de mercado. "Mirada exclusiva a precio inclusivo", titulaban los medios alemanes de la época, en referencia a una versión que poco se parecía al modelo básico y a los 13.850 marcos que la empresa le etiquetó cuando inició sus ventas en el segundo semestre de 1976.

Un Golf deportivo y de vidriera. Aplicados emblemáticos como el contorno rojo para la calandra, los pasos de rueda con extensiones negras y un marco del mismo color para la luneta. Elementos y tratamientos que forjaría la identidad del coche, como el tapizado en tartán y la gran marca registrada: el pomo de pelota de golf para la palanca de cambios. Una propuesta que invitó a querer pertenecer desde el primer minuto. Los números no mintieron.

Volkswagen Golf GTI | Volkswagen

Lo pautado había sido, a fin de recuperar lo invertido durante el desarrollo y la producción, una tanda limitada a 5.000 unidades. Es que el Golf 1 nació como un experimento con comercialización de prueba y esto se debió a los orígenes de su creación.

Es que, antes de pasar a la mesa directiva y oficializarlo en marzo de 1975, cuando se llevaron los prototipos diseñados al Consejo de Administración –cuyo presidente finalmente lo aprobaría–, el primer Golf GTI se desarrollo en clandestinidad, como un proyecto en secreto. Un proyecto secreto que comenzó en 1974, cuando un grupo de seis empleados de la firma se unió e inició el camino del GTI bajo la denominación Sport Golf.

Volkswagen Golf GTI | Volkswagen

Entre los miembros clave figuraba el jefe de prensa, pero sobre todo Hermann Hablitzel, del Consejo de Tecnología. Fue este último el responsable de que aquel desarrollo en las sombras no se estancara. Una vez avalado por el Consejo administrativo, el coche recibió entonces el código EA195 correspondiente a la orden de producción. El resto es historia: aquella fabricación limitada a 5.000 ejemplares fue simplemente una punta de lanza hacia una demanda inmediata y masiva, que concluyó con 461.690 entregas hasta el final de la primera generación en 1983.

¿Qué habría ocurrido si la mesa directiva no lo aprobaba? Creo que jamás hubiese sucedido tal escenario, pues el impacto de aquel Sport Golf renombrado luego a Golf GTI era tal que no se podía rechazar. Rechazo, esa palabra que el icónico deportivo nunca conoció a lo largo de sus 50 años repartidos en sus ocho generaciones.