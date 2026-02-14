Llega la batería 10 veces más baratas y, con ella, los coches eléctricos más económicos

Los coches eléctricos son demasiado caros. Ese es el mantra de buena parte de la población, con el que justifican no comprar uno. Y tienen razón, el precio medio supera al de los vehículos con motorización de combustión. Pero tal vez ese fundamento se acabe más pronto que tarde porque una de las piezas que más encarecen estos modelos son las baterías, y está a punto de llegar al mercado una que cuesta 10 veces menos que lo habitual.

Contemporary Amperex Technology Co., Limited, empresa china fundada en 2011 y más conocida por sus siglas CATL, ha desarrollado una batería que puede cambiar radicalmente el rumbo de la industria del automóvil y acelerar la venta de los coches eléctricos haciéndolos bastante más accesibles.

BYD batería | BYD

Berlina china

Mientras que la mayoría de baterías son de iones de litio, CATL ha creado una de iones de sodio que son 10 veces más baratas por cada kWh que ofrece. Esta batería se llama Naxtra y ya se produce en serie. De hecho, su segunda generación se presentó a principios de 2025. En esa época, la duda era qué coche que estuviese cerca de ser lanzado al mercado podría integrarla.

Ya tenemos la respuesta. Se trata de la berlina 100% eléctrica Changan Nevo A06, pero el propio conglomerado Changan ya yiene planeado que estas baterías se incluirán en algunos modelos de sus marcas Avatr, Deepal, Nevo y Uni. Sin embargo, todavía hay algunos aspectos a mejorar en el rendimiento de esta tecnología.

De momento, las baterías Naxtra solo ofrecen 45 kWh, que se traduce en una autonomía de 400 kilómetros. Esta cifra no es suficiente para muchas personas que cubren distancias amplias en su día a día o acostumbran a realizar viajes largos. CATL ya está trabajando para incrementar la autonomía de Naxtra entre los 500 y 600 kilómetros.

Resistencia al frío

Cuando se solucionen estos inconvenientes, las baterías de iones de sodio se acercarán a la perfección teniendo en cuenta que ya entrega beneficios como un rendimiento mucho mayor en climas fríos respecto a las baterías de iones de litio. Tanto el calor como el frío descargan más rápido la autonomía. Pues bien, por ejemplo, en temperaturas de 30 grados bajo cero, la descarga es tres veces más lenta en la batería Naxtra que en una de iones de litio.

En definitiva, el Changan Nevo A06 es la prueba definitiva para comprar que las baterías de iones de sodio, y en concreto la Naxtra, cumple con las expectativas tan altas que se le han colocado, ser el elemento que por fin haga que los coches eléctricos sean mucho más accesibles para la población promedio.