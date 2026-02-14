BYD lanza su modelo Atto 2 DM-i en España con autonomía combinada de hasta 1.000 km

La marca asiática BYD, que el año pasado fue líder en ventas de vehículos enchufables en España y en todo el mundo, ha puesto a la venta en los concesionarios españoles su modelo BYD Atto 2 DM-i en su variante híbrida enchufable que puede ofrecer hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica y una autonomía combinada total cercana a los 1.000 kilómetros.

En concreto, el ATTO 2 DM-i se divide en dos opciones de acabado. En primer lugar, su configuración de base 'Active' que equipa una batería de 7,8 kWh, desarrolla 166 CV y ofrece hasta 40 km de autonomía eléctrica y 930 km de autonomía total. Su precio parte desde 28.200 euros al contado, mientras que con campañas de la marca y el Plan Auto+, su precio parte desde 23.740 euros.

BYD Atto 2 | EP

Por su parte, el ATTO 2 DM-i 'Boost' incrementa la capacidad de la batería hasta 18 kWh, con una potencia de 212 CV y una autonomía que se eleva a los 90 km en ciclo eléctrico y hasta 1.000 kilómetros en ciclo combinado total. El coste de esta edición está disponible desde 31.200 euros al contado, 27.740 euros con descuentos de BYD y Plan Auto+.

Con la llegada de esta configuración híbrida enchufable, BYD defiende que "el ATTO 2 DM-i se posiciona como una de las opciones más eficientes y equilibradas de su segmento, combinando tecnología avanzada, bajo coste de uso y un completo equipamiento de serie", añade la compañía.

El sistema de propulsión enchufable Dual Mode Intelligent combina un motor eléctrico de alta eficiencia con un motor de gasolina Xiaoyun de 1,5 litros. Así, el vehículo puede funcionar en dos modos principales: EV, en el que el vehículo se impulsa únicamente mediante el motor eléctrico; y HEV, en el que el motor de gasolina genera energía para alimentar la batería y el motor eléctrico, manteniendo la respuesta típica de un vehículo eléctrico. Cuando se requiere mayor potencia, el sistema puede trabajar en paralelo, combinando ambos motores.

BYD Atto 2 | BYD

Exterior dinámico e interior orientado al confort

El BYD ATTO 2 DM-i combina los rasgos característicos de un SUV con unas dimensiones compactas que lo hacen ideal para el entorno urbano. Con 4,33 metros de longitud, 1,83 metros de anchura y 1,67 metros de altura, y una distancia entre ejes de 2,62 metros, que permiten un amplio espacio interior y unos voladizos cortos que refuerzan su imagen robusta.

En la parte trasera una banda luminosa del ancho completo del vehículo conecta los pilotos en forma de ocho, mientras que un spoiler en el techo y un paragolpes trasero convexo completan una estética deportiva y moderna. Frente a la versión 100% eléctrica, el ATTO 2 DM-i incorpora una parrilla frontal más grande, nuevos elementos decorativos y emblemas específicos.

BYD ATTO2 | BYD

En ambas versiones el maletero ofrece 425 litros de capacidad, ampliables hasta 1.335 litros con los asientos traseros abatidos, situándose entre los más amplios de su categoría.

El salpicadero integra una instrumentación digital de 8,8" y una pantalla táctil central de 12,8" con el último software de BYD. El sistema de infoentretenimiento incorpora el asistente de voz por lenguaje natural 'Hi BYD' así como funciones avanzadas de Google para ofrecer una interacción natural, contextual y continua con el usuario.