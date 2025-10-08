El Audi TT está de vuelta, pero convertido en el nuevo Audi A4 e-tron, que llegará lleno de tecnología

A nadie se les escapa que los coches han cambiado una barbaridad en un puñado de años, sobre todo en lo que se refiere a interiores. Pero cambiarán todavía más, pues las marcas más punteras, como BMW o Audi, preparan una transformación brutal. Ya hemos visto el primer paso de BMW, el nuevo iX3 y ahora será Audi, con el futuro A4 e-tron, el que pondrá todo patas arriba.

La firma alemana necesita dar un giro de 180 grados, echar la mirada atrás y volver a sus mejores momentos para recuperar un terreno que se ha perdido respecto a un mercado cada vez más saturado de modelos. Y es que hablamos de Audi, uno de los fabricantes más capaces del mundo, dudar sobre su recuperación no tiene sentido. De hecho, ellos mismos nos han mostrado por dónde irán sus pasos con el Audi Concept C, prototipo que adelanta, entre otras cosas, el futuro lenguaje de diseño de la firma.

El Audi Concept C nos adelante algunos rasgos de diseño que tendrán los futuros modelos de la marca | Audi

Aires de Audi TT

Recupera esos aires del Audi TT que tanto han identificado a otros coches de la marca a lo largo de los años. También a los diferentes conceptos que han ido lanzando en las últimas décadas, como el propio Audi Nuvolari o el Audi RSQ.

Ese lenguaje de diseño será el que adopte el futuro Audi A4 e-tron y promete ser muy espectacular, tanto como para dejar a BMW y su “Neue Klasse” totalmente eclipsada; se promete un futuro apasionante en cuanto a diseño de automóviles y el nombre que ha recibido el próximo estilo de Audi es “Radical Next”, denominación que no deja lugar a dudas. Se trata de un cambio que forma parte de una nueva estrategia, destinada a impulsar el crecimiento de la marca a nivel global y poder luchar con garantías frente a nuevas adversidades que llegan desde oriente –léase: marchas chinas con altos niveles de tecnología–.

La parte trasera del Audi Concept C recuerda, en parte, al viejo prototipo Audi Rosemeyer presentado en el año 2000 | Audi

Nuevo Audi A4 e-tron en marcha

Al parecer, este nuevo Audi A4 e-tron ya está en desarrollo, al menos así se lo han confirmado a la revista británica Autocar, quienes pudieron hablar con el CEO de la marca alemana, el señor Gernot Döller, quien además, añadió que el lanzamiento del sedán eléctrico formará parte “del mayor cambio en la historia de la compañía”. Audi trabaja en un cambio radical a todos los niveles: estructura corporativa, perspectiva estratégica, línea de productos, lenguaje de diseño…

Primero, han tirado a la basura las confusas denominaciones que aplicaron a sus coches. Luego, eliminarán los modelos menos rentables. Se estrenará un nuevo diseño que represente los nuevos rasgos de la marca. Han despedido a miles de personas, en busca de contención de costes. Soluciones de mucho calado, que buscan recuperar el nivel de ventas que tenían antes y evitar que continúen en cayendo a nivel económico en un momento de dudas para todo el mercado.

Ahí tendrá un peso importante el futuro Audi A4 e-tron, el cual, en teoría, lleva tiempo en desarrollo. Es más, su presentación no debería tardar mucho en llevarse a cabo –un par de años a lo mucho– aunque desde la marca nunca han confirmado nada al respecto. Sí se dijo que la denominación de A4 daría nombre a un sedán eléctrico, pero ya hemos visto lo que ha ocurrido con el Audi A6 –la marca alemana anunció que los nombres con números pares, serían para coches eléctricos–. Además, el Audi A4 es uno de los modelos más populares de la compañía, hacerlo solo eléctrico, quizá, no sea la mejor idea. Pero no cabe duda de que aquí a dentro de unos años el panorama de combustión-electricidad habrá cambio de nuevo.

Audi E5 Sportback | Audi

Con el Audi E5 en la recámara

No obstante, el CEO de Audi comentó otras cosas con la revista Autocar. Por un lado, el A4 e-tron tendrá una “futura plataforma”, que en realidad es la conocida como SSP, una plataforma que implementará todo el Grupo Volkswagen. Es decir, el Audi A4 e-tron podría no llegar antes de 2028. Y por si fuera poco, se espera que los motores eléctricos montados en el futuro Audi A4 e-tron sean desarrollados por Rivian, fabricante californiano que también colaborará en el desarrollo del software que usarán los coches del Grupo Volkswagen.

En cualquier caso, Audi tiene un as bajo la manga que podría funcionar en caso de ser necesario. El Audi E5, lanzado ya en China, ha sido un exitazo. Lleno de tecnología y desarrollado en colaboración con el grupo SAIC, solo necesitaría un par de cambios y recuperar el logo de los cuatro aros para poder lanzarse en Europa con aires de lujo eléctrico. Un Plan B que ya está listo por si todo se tuerce.