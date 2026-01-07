¿Tu coche hace esto? Los 5 secretos más locos escondidos en tu Tesla

Si acabas de estrenar un Tesla Model 3 o un Model Y este 2025, lo más fácil es que alucines con su aceleración o su pantalla gigante, (sobre todo la aceleración si vienes de un térmico), pero lo mejor de su software está oculto tras códigos secretos y menús laterales como en los videojuegos. El sistema operativo está sembrado de huevos de pascua que rinden homenaje a la cultura pop. No sirven para llegar antes a tu destino, pero son divertidos.

Algunos son simples guiños visuales que cambian la interfaz del navegador, mientras que otros utilizan el hardware del coche, como la suspensión neumática o los altavoces exteriores, para montar un espectáculo completo. Prepárate para descubrir cómo transformar tu Tesla en un trineo navideño o en un bólido de Mario Kart con solo un par de toques en el panel central.

Tesla Model Y Standard | Tesla

De James Bond a Mario Kart. Cine y videojuegos en tu salpicadero

Uno de los secretos mejor guardados y más espectaculares es el "Modo Submarino", que es un homenaje directo al Lotus Esprit de James Bond. Para activarlo en los modelos con suspensión neumática, debes mantener presionado el logotipo de Tesla en la pantalla e introducir el código "007". Eso hará que la imagen de tu coche en el menú de ajustes se transformará en el mítico sumergible de Bond y te permita incluso ajustar la profundidad de la suspensión como si estuvieras sumergiéndote en el océano.

Si prefieres algo más colorido, el modo "Rainbow Road" te llevará directo a tu infancia. Atento al truco: Mientras el Autopilot está activado, pulsa la palanca de cambios hacia abajo cuatro veces y rápidamente para que la carretera gris del cuadro de instrumentos se convierta en la psicodélica pista de Mario Kart mientras suena la música de la franquicia por los altavoces, De la M-30 a la final de la Copa Champiñón.

La cosa no se queda en la pantalla, porque el coche también puede interactuar con el exterior de forma física y sorprendente. El modo "Santa" transforma tu Tesla en un trineo virtual donde los demás vehículos en el mapa aparecerán como renos, pero lo mejor ocurre fuera, porque al poner el intermitente, suena el tintineo de las campanas de Navidad. Además, si le pides al comando de voz "Ho Ho Ho", el coche empezará a reproducir música navideña a todo volumen. Si tienes críos, les encantará.

Tesla Model 3 Standard | Tesla

Bromas pesadas y espectáculos de luces robóticos

Si hay una función que define el espíritu gamberro de Tesla es el "Modo Emisiones", más conocido popularmente como el modo de los pedos porque permite programar diferentes tipos de sonidos gaseosos para que suenen desde un asiento específico en el momento en que alguien se sienta, o incluso lanzarlos a través del altavoz exterior (Boombox) para sorprender a los peatones. Es una broma recurrente que Musk se ha negado a eliminar a pesar de las críticas, porque es un exitazo entre los dueños.

El nivel máximo de exhibicionismo llega con el "Light Show", un espectáculo de luces y sonido propio de los años 80 en el que el Tesla toma el control total de su hardware. Cuando se activa, el coche se convierte en una discoteca con ruedas a base de luces y movimiento de espejos y puertas.

Lo que lo hace más interesante es que lo que hoy es un sonido de pedo o una carretera de colores, mañana podría ser una integración profunda con inteligencia artificial que cambie la conducción para siempre. Seguramente, lo que hace grande a Tesla sea ese carácter lúdico y desenfadado, que es lo que suele llevar al progreso.