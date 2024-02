No es un 4x4 al uso, pero sí un SUV con tracción total, equipado hasta los topes y motor diésel con consumo ridículo

Para muchos, un SUV es una auténtica aberración y una degradación de los todoterrenos puros; pero para otros cuantos es un híbrido perfecto entre conducción por carretera y escapadas por el campo. Y es por estos últimos que existen coches como el Volkswagen Tiguan 4Motion, variante que, de momento, se estrena en España con el acabado R-Line, motor 2.0 TDI de 193 CV y con un precio de 57.080 euros.

No, no es una cifra asumible para cualquier bolsillo, pero se espera que más adelante que el sistema 4Motion este disponible con acabados más comedidos. Sea como fuere, quien pueda asumir tal desembolso se lleva a cambio una combinación no solo sumamente interesante, sino también ideal para afrontar caminos rotos y con poca adherencia.

VW Tiguan 2024 | Volkswagen

Por una parte, el Tiguan 4Motion se asocia, de momento, solo con el motor 2.0 TDI. Estamos hablando de un bloque de cuatro cilindros sobrealimentado por turbo que desarrolla 193 CV y 400 Nm de par. Son cifras que se gestionan por medio de una caja de cambios automática DSG de siete relaciones, y permiten un 0 a 100 en 7,7 segundos y una velocidad punta de 220 km/h.

Pero lo realmente interesante reside en que declara un consumo combinado de 6,4 litros a los 100, una cifra muy decente dado los 1.750 kilos que pesa. Esto se debe, fundamentalmente, al sistema Haldex que esconde la denominación 4Motion, sistema que, por medio de un embargue multidisco, es capaz de enviar fuerza al eje posterior cuando se producen pérdidas de adherencia.

Nueva generación del Volkswagen Tiguan: aspirante a superventas | Volkswagen

A todo ello hay que sumarle un equipamiento de serie muy completo por cortesía del acabado R-Line. Y es que así lo demuestran elementos como llantas de 19 pulgadas, faros Matrix LED, espejos retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente y calefactables con ajuste de posición antideslumbrante y función de memoria, cuadro de instrumentos digital Volkswagen Digital Cockpit PRO, pantalla de 12,3 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador tri-zona, cámara de 360 grados y asistente de aparcamiento inteligente Park Assist Plus entre otros.