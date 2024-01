Es igual de grande que un Toyota RAV4, pero constando 24.000 € sin trucos es, sin lugar a dudas, un gran chollo

Las marcas chinas llevan desde hace tiempo dando constancia de su capacidad para ofrecer productos competentes a precios muy contenidos. Claro ejemplo de ello es el SWM G01, un desconocido SUV chino que es tan grande como un Toyota RAV4, pero que puede acabar en nuestro garaje por unos mucho más asumibles 24.995 euros.

Y pese a que en muchas ocasiones estos atractivos precios se encuentran sujetos a financiación, no es el caso. Esto se debe a que SWM pone sobre la mesa un precio al contado, aunque existe la posibilidad de financiar igualmente la compra.

SWM G01 oferta | SWM

Sea como fuere, desde SWM sí que exigen que nos acojamos a la configuración más básica para poder disfrutar de ese precio de 24.995 euros. Ello pasa por escoger el acabado Basic y el único motor disponible en la gama, un cuatro cilindros turbo de origen Mitsubishi que, en opción, puede llevar GLP, obteniendo así la etiqueta ECO de la DGT.

Dicho maridaje nos deja con un equipamiento de serie conformado por elementos como faros LED, llantas de 17 pulgadas, acceso y arranque sin llave, techo solar, cuadro de mandos digital de 7 pulgadas, pantalla táctil de 10 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto, asientos de cuero y aire acondicionado entre otros.

SWM G01 oferta | SWM

En cuanto a mecánica, el SUV chino recurre a un cuatro cilindros de 1.5 litros sobrealimentado por turbo que se encuentra en la tesitura de producir 131 CV y 215 Nm de par. Son cifras que se gestionan por medio de una caja manual de seis relaciones y que permiten un 0 a 100 en 10 segundos y una velocidad máxima de 180 km/h.

Pero, ¿realmente no hay trucos en esta oferta de SWM? Lo cierto es que no, siendo un precio al contado no hay truco alguno, pero sí que es cierto que este se puede incrementar. Esto es posible optando por otros niveles de equipamiento o por la variante G01 F, que exige un desembolso de 26.595 euros.