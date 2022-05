4 normas no escritas de cortesía entre conductores

Existen numerosas normas que se encargan de regular el tráfico y el comportamiento de los conductores. El trabajo conjunto de los elementos legales, de los propios conductores y de las autoridades persigue, lógicamente, la consecución de una movilidad segura y eficiente. Por eso se modifican algunas reglas de manera casi constante, se adaptan nuevas y se desechan las que ya no aportan ningún beneficio.

De cualquiera manera, si eres un conductor con cierta experiencia a sus espaldas, seguro que te has dado cuenta de que existen ciertas normas o reglas "no escritas" que buscan una mejor convivencia entre los diferentes usuarios de la carretera. Se trata de gestos y acciones sencillas que unos usuarios lanzan a otros con el fin último de que su seguridad sea mayor o de que simplemente la tranquilidad con la que circulamos no se vea perturbada por acciones que podían haberse previsto. Vamos a repasar alguna de esas normas que, seguro, has visto o incluso utilizas en las carreteras.

Ráfagas de luces largas en adelantamientos

Esta acción se suele practicar entre conductores de vehículos pesados, generalmente camiones y autobuses. Se utiliza, por ejemplo, para indicar al otro vehículo que puede terminar una maniobra de adelantamiento, de manera que el vehículo que está adelantando puede regresar ya a su carril y, por tanto, no obstaculizar la circulación al resto de usuarios de vehículos más ligeros que, por norma general, circulan a mayor velocidad.

Intermitentes a la derecha para dejar adelantar

Muchos conductores, especialmente aquellos que conducen vehículos de gran tonelaje y volumen, utilizan los intermitentes hacia la derecha para indicar al vehículo que le precede que puede adelantar en una vía de doble sentido. Este gesto de cortesía permite a los conductores que circulan detrás realizar un adelantamiento de manera rápida, pero no debemos fiarnos: al realizar un adelantamiento es el conductor que adelanta el que debe asegurarse al 100% de que se trata de una maniobra segura.

Limpiaparabrisas trasero como agradecimiento

De nuevo, un gesto relativo a los adelantamientos y a la circulación en vías de doble sentido o convencionales. Y es que muchos conductores (especialmente los que llevan muchos años tras el volante) suelen activar el limpiaparabrisas posterior como señal de agradecimiento tras haber realizado un adelantamiento.

Claxon como aviso

Muchos conductores asocian el uso del claxon con una situación de 'agresión' o 'ataque' a si mismos, cuando en realidad la razón de ser del claxon o bocina es, precisamente, mejorar la seguridad y prevenir situaciones de riesgo. El uso del claxon, de hecho, está muy limitado por la ley pero sí está permitido utilizarlo antes de adelantar, para avisar al vehículo que va a ser rebasado de que estamos procediendo a iniciar la maniobra. Se trata de un gesto de cortesía que, sin embargo, muchos conductores desconocen.

