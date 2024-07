333 CV para el deportivo más práctico que puedes imaginar, el nuevo Volkswagen Golf R

Hemos estado esperando meses para ver la versión definitiva del Volkswagen Golf R y por fin tenemos el célebre hot hatch presentado en sociedad, junto con su versión Variant. El Golf más potente hasta la fecha, con 333 CV, lo vimos por primera vez a principios de año, dejándose ver en el espectacular evento sobre nieve y hielo de la FAT Ice Race de Zell am See (Austria) con el seis veces campeón mundial de rallycross Johan Kristoffersson a los mandos. No sólo llega renovado, sino que también lo hace con una espectacular versión especial, el Golf R Black Edition con equipamiento propio del lado oscuro de la fuerza.

Aunque su aspecto exterior no sea extravagante ni exageradamente arriesgado, realmente no lo necesita, manteniéndose fiel a la idea original de hot hatch: un coche parecido a uno normal con unas prestaciones sorprendentes, como lo era el Golf I GTI que conocimos precisamente hace medio siglo. Es cierto que se pueden escoger varios diseños de llantas, entre ellas las llantas de aleación forjada Warmenau de 19 pulgadas recomendables para uso en tandas en circuitos ya que su diseño ayuda a refrigerar los frenos.

Volkswagen Golf R | Volkswagen

Bajo el capó encontramos un sistema similar al Golf R anterior, con un motor TSI 2.0 turboalimentado de cuatro cilindros acoplado a una caja de cambios DSG de siete velocidades y tracción a las cuatro ruedas 4MOTION. De entrada, el motor produce 333 CV y 420 Nm de par máximo, 10 CV más que la versión anterior. Esto le permite alcanzar los 250 kilómetros por hora, los cuales se pueden aumentar hasta 270 kilómetros por hora si se añade el pack R-Performance, que añade dos nuevos modos de conducción: Drift y Special, un modo específico para su uso en el Nürburgring Nordschleife, donde se espera ver a muchas unidades de este Golf tan especial.

Este misil alemán cuenta con control de chasis adaptativo de serie reaccionando a los diferentes cambios de la superficie, teniendo en cuenta tanto la dirección como las aceleraciones o frenadas, funcionando en conjunto con el Gestor Dinámico de Marcha. De esta manera, es posible llevar un Golf R tanto para la conducción del día a día como para llevarlo al límite en circuitos de todo el mundo. Y esto es clave para un coche que, con la carrocería familiar (Variant) y plegando los asientos traseros cuenta con nada menos que 1.642 litros de espacio en el maletero.

Volkswagen Golf R | Volkswagen

La versión especial Black Edition tiene el aspecto que uno esperaría con ese nombre: distintivos de Volkswagen y logotipos R más oscuros, pinzas de frenos y salidas de escape en color negro, faros matriciales oscurecidos y llantas Estoril negras de 19 pulgadas. Esta versión con una presencia intimidante ya incluye el paquete R-Performance.

Un coche hecho tanto para el día a día como para momentos en los que disfrutar de la pasión por la conducción sin renunciar a la practicidad, una fórmula que empezó con el Golf GTI y dieron un paso adelante con el primer Golf ‘extremo’, el Golf IV R32 de 2002. En Alemania se ofrece el Golf R a partir de 53.795 euros, el Golf R Variant a partir de 55.065 euros y el Black Edition a partir de 58.440 euros.