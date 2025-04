Por 290 € al mes puedes tener para siempre uno de los compactos más premium de la historia, en versión híbrida, con etiqueta CERO y 207 CV

Las nuevas normativas de emisiones han cambiado notablemente el panorama mundial del automóvil. Lo que antes era una rareza, hoy es lo más demandado, como ocurre con la tecnología híbrida. Pero claro, hay híbridos e híbridos, como ha ocurrido siempre y, aunque hablamos de una tecnología que “inventaron” los nipones, los alemanes no se quedan atrás en cuanto a capacidades.

Por eso, coches como el Audi A3 TFSIe son la referencia del mercado, sobre todo después de su renovación, que llegó con un notable aumento de autonomía eléctrica: 141 kilómetros. Una cifra récord, gracias a una nueva batería y a una gestión electrónica más pulida y eficiente.

Dos niveles de potencia, pero misma eficiencia

Audi A3 Sportback TFSIe | Audi

El Audi A3 ha sido, desde mediados de los años 90, la referencia entre los coches del segmento C tanto por calidad como por prestaciones y conducción, no el balde, el hecho de llevar los cuatro aros en el frontal ya son una garantía. Según han pasado los años, esa imagen de ejemplo a seguir no ha mermado ni un poquito, más bien lo contrario, pues gracias a versiones como el A3 TFSIe, se ha potenciado todavía más.

La variante TFSIe se posiciona como la opción con etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico, al montar un grupo motor híbrido enchufable realmente capaz, que se ofrece en dos niveles de potencia: el A3 40 TFSIe y el Ae 45 TFSIe. El primero, con 204 CV y 250 Nm de par, es una opción más que interesante, que se queda un poco eclipsada por el segundo, que ya presume de nada menos que 272 CV y 400 Nm de par. Son palabras mayores, ¿verdad?

Aunque la potencia y las prestaciones siempre son tentadoras, la opción más lógica y equilibrada es el Audi A3 40 TFSIe, con sus 204 CV. Y si no lo parece, saber que puede alcanzar los 225 km/h, acelerar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos, recorrer 141 kilómetros y alcanzar los 140 km/h en modo eléctrico. El consumo homologado es de auténtica risa: 1,1 litros cada 100 kilómetros, de media.

Tuyo desde 290 euros al mes

Audi A3 Sportback TFSIe | Audi

Sí, el Audi A3 40 TFSIe es más caro que cualquier otro compacto similar, pero también es obvio que la calidad se paga. No obstante, aunque la calidad se paga, no significa que no tengamos facilidades para poder disfrutarla.

El Audi A3 40 TFSIe está de promoción y te lo puedes llevar a casa desde 290 euros al mes, con 8,90% TAE y una entrada de 6.164,70 euros. Una oferta interesante, que permite disfrutar de uno de los compactos más eficientes, y también con mayor calidad, del mercado. Y además, para hacerlo más interesante, con etiquea CERO de la Dirección General de Tráfico.