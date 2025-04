Prueba del Audi A6 e-tron Avant: tecnología y autonomía para la berlina eléctrica de Audi

En el Salón de Shanghai de 2021, Audi presentó el prototipo del A6 e-tron, un adelanto para ponernos los dientes largos con su futura berlina eléctrica. Tres años más tarde llegó en su versión de producción. Alberto tuvo su primer contacto con él en un estudio secreto de la marca… Y hoy toca ponernos detrás del volante de este “carrazo”.

Y para ello me he venido hasta la Costa del Sol: playa, “pescaito” frito, buena temperatura… Pero no me enrollo más, que aquí hemos venido a otra cosa: a conocer el nuevo Audi A6 e-tron, que se asienta en la cúspide de los modelos eléctricos premium.

Audi A6 e-tron | Centímetros Cúbicos

Es una berlina con un look muy atrevido y futurista, combinado con una tecnología puntera que le permite superar la barrera de los 750 km de autonomía.

Se trata del segundo modelo de Audi que utiliza la nueva plataforma premium eléctrica, después del Q6 e-tron, con el que tuvimos un viaje muy especial el año pasado. La nueva berlina presenta un diseño elegante y moderno. Destaca su amplio frontal con una parrilla singleframe carenada, llantas deportivas de hasta 21 pulgadas, faros delanteros con tecnología matrix LED y ópticas traseras que estrenan la segunda generación de la tecnología OLED. Una silueta muy estilizada que le permite tener un coeficiente aerodinámico de solo 0,21, de lo mejorcito del mercado.

Audi A6 e-tron | Centímetros Cúbicos

Dentro no decepciona, con una atmósfera digital orientada al conductor, gracias a la pantalla MMI panorámica de Audi, que se compone por un virtual cockpit de 11,9 pulgadas y una pantalla táctil de 14,5 para el sistema de infoentretenimiento, junto con una tercera opcional para el copiloto de 10,9. Y como no podía ser de otra forma, materiales de primera calidad sirven como envoltorio de todos los elementos del interior.

En movimiento el nuevo A6 e-tron es una pasada. Me ha tocado llevarla versión Avant, uno de los pocos coches eléctricos con carrocería familiar. Es comodísimo pero, a la vez, bastante deportivo. Es de esos coches que parece que llevas dos en uno, con espacio de sobra y mucha “chispa” debajo del pie derecho. Con una horquilla de potencia que va desde los 286 hasta los 551 CV.

Audi A6 e-tron | Centímetros Cúbicos

Llegará en versiones de propulsión trasera o con tracción total Quattro. Todas las versiones tendrán una arquitectura de 800 voltios, con una batería de 100 kWh, 94,9 útiles, que admitirá cargas de hasta 270 kW, permitiendo pasar del 10 al 80% en unos 20 minutos.

Audi se ha “enchufado” a la tecnología electrificada a una velocidad increíble. Tiene una variada gama de cero emisiones para todos los gustos, que se complementa con otros modelos que no abandonan la combustión, pero recurriendo a la tecnología híbrida. Algo que aplaudo, porque yo creo que al motor de gasolina todavía le queda mucha vida.