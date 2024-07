22 datos técnicos y curiosidades sobre el Red Bull RB17, la última bestia matriculable de Adrian Newey

No había duda de que el proyecto automovilístico más ambicioso de Red Bull, conocido como RB17 y dirigido por el renombrado ingeniero Adrian Newey, se revelaría en el Goodwood Festival of Speed 2024. Así ocurrió la semana pasada, aunque el vehículo presentado en el popular evento inglés no fue una versión final de producción, sino un prototipo. Esto significa que el coche hiperdeportivo aún está en fase de desarrollo.

No obstante, la división Advanced Technologies de lo que empezó como una empresa de bebidas energéticas ya ha compartido algunos detalles muy interesantes sobre esta máquina que está próxima a completarse y cuya presentación oficial se adelantó hace unos pocos días en Reino Unido. A grandes rasgos, podemos afirmar que está por venir algo tan salvaje como especial.

Red Bull RB17 | Red Bull Content Pool

El Red Bull RB17 competirá dentro de unos años con otros supercoches ya a la venta como el Mercedes-AMG ONE, el GMA T50 o el Aston Martin Valkyrie (también obra de Newey), causando un gran revuelo en un sector que actualmente ya resulta bastante monótono con el auge de la electrificación. ¿Acaso no hacía falta un potente soplo de aire con olor a gasolina y sonido ensordecedor?

Según Red Bull Advanced Technologies, desde que el RB17 se concibiese en 2020, los responsables del proyecto y especialmente Newey han tenido un objetivo principal en su mente: crear una máquina con 4 ruedas capaz de igualar los tiempos por vuelta de un Fórmula 1 en cualquier circuito. Pero esto es algo extremadamente difícil debido a la propia naturaleza técnica de un monoplaza de la categoría reina del automovilismo.

Red Bull RB17 | Red Bull Content Pool

Aunque aún está por verse si han logrado su meta, el departamento encargado de esta monstruosidad mecánica ha publicado algunas cifras sobre su rendimiento y ciertas peculiaridades sobre su chasis o sus características que, además, son 100% definitivas. Seguidamente te resumimos el RB17 en 22 datos para que te vayas familiarizando con él. ¡Dará mucho de qué hablar!

1.Hiperdeportivo, pero biplaza (admite un acompañante).

2.Fabricación limitada a 50 unidades para todo el mundo.

3.Cada ejemplar tiene un precio de 6,9 millones de euros.

4.Tests dinámicos en 2025 e inicio de producción en 2026.

5.Construcción artesanal en condiciones de laboratorio.

6.Vehículo homologado para circular en tráfico abierto.

7.Velocidad punta estimada (previa prueba) de 350 km/h.

8.Sistema de propulsión híbrido con 1.200 CV combinados.

9.Motor de gasolina atmosférico V10 con 4,5 l y 1.000 CV.

10.Desarrollo de la parte térmica a cargo de Cosworth (UK).

11.Peso neto del propulsor de combustión inferior a 150 kg.

12.Corte de inyección a las 15.000 rpm, tanto como un F1.

13.Propulsión trasera mediante caja de cambios automática.

14.Transmisión artesanal en fibra de carbono con 6 marchas.

15.Suspensión activa pushrod, tanto delante como detrás.

16.Ajustes de altura, balanceo y amortiguación en 3 vías.

17.Grandes discos de freno carbocerámicos de competición.

18.Disponibles 4 tipos de neumático (3 seco y 1 mojado).

19.Se puede prescindir de equipamiento para aligerarlo.

20.Monocasco y carrocería en fibra de carbono integral.

21.Masa total aproximada de 900 kg sin contar el piloto.

22.Incluye 1 año de soporte técnico en circuito para setup.