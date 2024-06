¿El sueño de Fernando Alonso? El Aston Martin Valiant ya está aquí

Es innegable que Fernando Alonso se ha convertido en el verdadero estandarte de Aston Martin. El piloto asturiano renovaba hace unos meses su contrato con la escudería alada en la Fórmula 1 y dejaba entrever que se trataba de su acuerdo más largo desde que está dentro del Campeonato del Mundo porque también involucrara su siguiente etapa, cuando deje de competir en el Gran Circo. La presencia del bicampeón en la escudería de Silverstone les permitió dar un gran paso en términos de competitividad durante 2023 y, aunque estas prestaciones en pista no han tenido continuidad este año, la relación parece que sigue teniendo muy buena salud.

Una buena muestra de ello ha venido precisamente después del anuncio realizado este miércoles. Aston Martin presentaba su último modelo, el Valiant, uno que se ha fabricado a gusto del propio Fernando Alonso, el cual ha participado activamente en el proceso de diseño del mismo, partiendo en este caso de la base del Aston Martin Valour. El garaje del ovetense de esta forma crecerá, pero no lo hará con un modelo más.

Aston Martin Valiant | Aston Martin

El Aston Martin Valiant contará con un motor V12 biturbo bajo el capó, en este caso en disposición delantera, asociado a un cambio manual con palanca de seis relaciones, dos elementos que sin duda Alonso ha puesto como condiciones sine qua non para este deportivo: por la conducción al límite. "He disfrutado trabajando estrechamente con el equipo Q by Aston Martin [el departamento de personalización y proyectos especiales] tanto en el diseño como en las especificaciones técnicas, y creo que hemos creado una obra maestra".

La buena noticia para todos los amantes del mundo del automóvil es que este Aston Martin Valiant no será construido como una única pieza para Fernando Alonso. Además del piloto de Fórmula 1 también se construirán otras 37 unidades que ya tienen sus dueños después de que la firma con sede en Gaydon los haya ofrecido a algunos de sus clientes más fieles y reputados.

Aston Martin Valiant | Aston Martin

En cuanto a los detalles de la mecánica, hablamos de un V12 biturbo de 5.2 litros que es capaz de entregar hasta 745 CV de potencia, 30 CV más que el Valour, algo que, asociado a una exigente pérdida de peso que estaba condicionada precisamente por los deseos del propio Alonso. Por ello se ha optado por utilizar magnesio para las llantas y la barra de torsión, mientras que todo el subchasis trasero ha sido impreso para así ahorrarse ese peso extra que en la mayoría de las ocasiones suponen las soldaduras.

En su estética hay una clara diferencia entre el Valour y el Valiant, optando en este caso por una imagen mucho más agresiva y extrema, con la presencia de un alerón trasero que parece inspirado en el que montaba el Mercedes 190 Evo II, así como la introducción de un gran splitter en el frontal y generadores de vórtices tanto en la parte delantera como en los faldones laterales. Una imagen que parece sacada directamente de la actual Fórmula 1. Los ventolines, o como los llama Aston Martin: “Aero Discs”, aparecen en las cuatro ruedas para cubrir las llantas y ayudar a la hora de extraer el aire caliente del interior de la rueda.

Aston Martin Valiant | Aston Martin

El modelo ha sido creado para lo que parece ser un uso intensivo en circuito, razón que ha llevado a introducir jaula de seguridad, así como asientos tipo baquet firmados por Recaro con arneses de cuatro puntos de anclaje. Si alguien quiere saber cómo es su comportamiento dinámico, debe saber que monta amortiguadores Multimatic ASV (Adaptative Spool Valve) que son capaces de reglarse en apenas 6 milisegundos de forma automática.