Por 15.000 euros vale la pena olvidarse de los eléctricos y el Plan MOVES con este utilitario con aspecto de SUV compacto con consumo equilibrado

En España los eléctricos no han triunfado. Para nada. Somos de los países que mantienen un parque automovilístico más carbonizado. Hay muchos motivos como los prejuicios, la falta de puntos de recarga o la falta de consistencia de las ayudas a la compra de coches sostenibles. La pérdida reciente del Plan Moves III (que se recuperará con casi total seguridad) ha dado la razón a los escépticos que mantienen la fe en los vehículos de gasolina como el Citröen C3 You.

Es un coche llamativo en su aspecto porque aun siendo pequeño tiene toda la pinta de un SUV. No obstante, no se cataloga como tal. Es un utilitario, un vehículo destinado a la circulación en contextos urbanos, de medidas no extensas para que la movilidad y el aparcamiento en las ciudades tan superpobladas de tráfico sean sencillos.

Citroën C3 | Citroën C3

Un consumo reducido es una compra inteligente

Su motorización es puramente tradicional, un 1.2 Turbo de 100 CV para una aceleración de 0 a 100 en 10,6 segundos y una velocidad máxima de 160 km/h. Su consumo, según su configuración, está entre los 5,2 y 5,6 litros cada 100 kilómetros, lo cual se sitúa por debajo de la media del mercado. No es un coche gastón, al contrario. Es ahorrador.

Igual que se ahorra con su precio, que parte en 15.240 euros. Es un coste muy razonable para un vehículo de gasolina que posee un equipamiento avanzado. Cierto que no dispone de las tecnologías multimedia que modelos híbridos o eléctricos, que también se encarecen por estos añadidos.

Citroën C3 | Centímetros Cúbicos

Sistemas avanzados de asistencia a la conducción

Sin embargo, este Citröen C3 You You sí cuenta con una de las principales novedades de los últimos años, los sistemas avanzados de asistencia a la conducción como control de arranque en pendiente, reconocimiento de señales de tráfico, encendido automático de luces de emergencia, sistema de alarma de colisión, alerta de cambio de carril, limitador de velocidad, control de crucero y control electrónico de tracción.

Aunque no todo es tecnología, hay virtudes tradicionales que los coches mantienen. Una de ellas es el espacio de carga, fundamental para los transportes. El maletero del Citröen C3 You es de 328 litros, 1.180 litros con los asientos traseros abatidos. Estas cualidades compensan su mayor desventaja, que solo dispone de la Etiqueta C de la Dirección General de Tráfico. Aunque pueda regatear algunas restricciones, tendrá limitaciones de circulación en grandes ciudades. A pesar de eso, para quien no necesita moverse por calles restringidas, el C3 sigue siendo una opción buenísima.