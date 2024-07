Con 100 CV no vas a ser el más rápido, pero costando 14.000 € y consumiendo 5,6 l/100 km te dará igual

Sabemos que comprar un coche nuevo en pleno 2024 se ha convertido en una tarea reservada, prácticamente, a los bolsillos más pudientes. Sin embargo, existen marcas como Citroën dispuestas a ofrecer vehículos económicos como el nuevo Citroën C3, un pequeño utilitario que puede acabar en nuestro haber por 14.990 euros.

Lo mejor de todo es que estamos ante un precio al contado, por lo que no hay que preocuparse por letras pequeñas. Sin embargo, la firma francesa ofrece la posibilidad a sus clientes de financiar la compra y hacerse con el C3 por 99 euros al mes.

Citroën C3 | Citroën C3

Sea como fuere, y aunque no haya financiación en esos casi 15.000 euros de precio, debemos acogernos a una configuración concreta para mantenerlo. Así, el C3 que acabará en nuestro garaje lo hará con el motor de 100 CV gasolina y con el acabado You.

Maridaje que, por una parte, implica un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 16 pulgadas, faros LED, control de crucero, ayuda al estacionamiento trasero, volante multi-función, aire acondicionado, arranque sin llave y USB-C entre otros.

Citroën C3 | Citroën

Y por otra, un esquema mecánico conformado por un motor de 1.2 litros gasolina que desarrolla 100 CV y 205 Nm de par. Son cifras gestionadas por medio de una caja manual de seis relaciones y, aunque no te vayan a convertir en el más rápido, permitirán que disfrutes de un consumo combinado de 5,6 litros a los 100.

Ahora bien, ¿realmente no hay trucos en el precio del C3? Lo cierto es que no, ya que se trata de un precio al contado. No obstante, si queremos comprarlo por 99 euros al mes será necesario afrontar una entrada de 5.072,20 euros, cifra que, junto a otros intereses, provoca un precio total a plazos de 17.423,01 euros.