Con 100 CV y buen equipamiento, es además un polivalente muy accesible por precio

El Citroën C3 de última generación ha comenzado su comercialización en España con motores gasolina y eléctrico. Del primero se habían puesto a la venta tan solo los niveles de acabado You y Max dejando un hueco entre ambos demasiado grande que ahora se reduce con el lanzamiento del nuevo You Pack Plus.

En seguridad el equipamiento de serie del Citroën C3 You Pack Plus contempla los faros EcoLED con encendido automático, sensores de aparcamiento traseros, lector de señales de tráfico, control de crucero con limitador, aviso pre-colisión, sensor de lluvia, alerta de cambio de carril involuntario, detector de fatiga y peatones, asistente en cuestas, etc.

Citroën C3 | Citroën C3

También de serie son el aire acondicionado, sistema multimedia con pantalla de 10,1 pulgadas, radio DAB, bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto, cámara de visión posterior, instrumentación Head Up Display, volante forrado en piel, cristales sobretintados, asiento posterior abatible por partes, barras de techo, etc.

La motorización que lleva el nuevo Citroën C3 You Pack Plus es el conocido 1.2 Turbo con 100 CV en combinación con una caja de cambios manual con seis velocidades. Es una propuesta que logra moverse con bastante agilidad en cualquier escenario y además no gasta mucho combustible. Posee la etiqueta ambiental "C".

Citroën C3 | Citroën C3

El precio recomendado de la gama Citroën C3 en gasolina queda de la siguiente manera (sin incluir promociones ni ningún tipo de descuento):

·1.2 Turbo 100 CV 6MT You 14.990 €

·1.2 Turbo 100 CV 6MT You Pack Plus 17.500 €

·1.2 Turbo 100 CV 6MT Max 19.200 €

Precios Citroën C3