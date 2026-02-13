Ahora

Viernes de la ONCE

Comprobar resultados de los sorteos del Triplex de la ONCE del viernes 13 de febrero de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del viernes 13 de febrero de 2026.

¿Qué números han salido en los cinco sorteos del Triplex de la ONCE de este viernes?¿Qué números han salido en los cinco sorteos del Triplex de la ONCE de este viernes?laSexta

Para este viernes 13 de febrero de 2026, los resultados de los cinco sorteos del Triplex de la ONCE son:

  • Sorteo 1: pendiente de sorteo
  • Sorteo 2: pendiente de sorteo
  • Sorteo 3: pendiente de sorteo
  • Sorteo 4: pendiente de sorteo
  • Sorteo 5: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Triplex de ayer y los de los sorteos del Super Once.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Client Challenge

Las 6 de laSexta

  1. EEUU y Europa miden sus diferencias en Múnich con la sombra de Trump haciendo temblar el orden mundial
  2. Muere una mujer en Barcelona tras caerle parte del techo de una nave industrial en pleno temporal de viento
  3. La inflación baja seis décimas en enero hasta el 2,3%, el mayor descenso desde marzo de 2025
  4. Alegría tacha de "error" las críticas de Óscar López a Lambán por no hacer oposición al PP y reconoce que el resultado en Aragón "no fue bueno"
  5. El último golpe de Trump a las políticas verdes tras culpar a las LED de parecer naranja o criticar las pajitas de cartón: deroga la regulación de gases de efecto invernadero en EEUU
  6. Una nueva borrasca avanza en España y es la de los ultras: el grupo nazi Núcleo Nacional crea su propio partido político