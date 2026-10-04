Ahora

Juegos ONCE

Números y premios del Triplex de la ONCE de hoy, domingo 4 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del domingo 4 de octubre de 2026.

Comprueba el resultado de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del domingo en laSexta.com Comprueba el resultado de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del domingo en laSexta.comlaSexta

Para este domingo 4 de octubre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

_______

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. "Comienza la legislatura de la vivienda": miles de personas llaman a la huelga general en Madrid y llenan Cibeles en una marcha histórica
  2. Todos retratados: progresistas y conservadores se lanzan los trastos a la cabeza por el "fracaso" de los decretos de vivienda
  3. Máxima alerta por la llegada de un mini huracán a Cataluña: envían un Es-Alert de suspensión de actividad y movilidad en 20 comarcas
  4. Rusia pone ahora el foco en los puentes de Kyiv: "La capital se encuentra en una situación muy dramática"
  5. Emiratos Árabes confirma que el copiloto de Flydubai quería cometer un "acto terrorista": atacó al piloto con un "hacha de emergencia"
  6. Al menos 12 heridos tras el derrumbe de un bar en La Rioja: primero colapsó el suelo y después el techo