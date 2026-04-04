ONCE en Semana Santa
Sueldazo de hoy | Comprueba los resultados del sorteo de la ONCE del sábado 4 de abril de 2026
Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este sábado 4 de abril.
Para este sábado 4 de abril de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:
- Combinación ganadora: 25239
- Número de serie: 013
- Número: 14408 Serie: 012
- Número: 28943 Serie: 055
- Número: 53803 Serie: 054
- Número: 95746 Serie: 018
También puedes revisar los resultados del Triplexy del Super Once, así como los premios de la Lotería Nacional del sábado. También este sábado se celebra el sorteo diario de la Bonoloto.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).