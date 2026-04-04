Sueldazo de hoy | Comprueba los resultados del sorteo de la ONCE del sábado 4 de abril de 2026

ONCE: comprobar Sueldazo del Fin de Semana tras el sorteo del sábado

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este sábado 4 de abril.

Para este sábado 4 de abril de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

Combinación ganadora: 25239

Número de serie: 013

Número: 14408 Serie: 012

Serie: Número: 28943 Serie: 055

Serie: Número: 53803 Serie: 054

Serie: Número: 95746 Serie: 018

Los acertantes del número se llevan, mientras que los que acierten también la serie reciben el. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con

También puedes revisar los resultados del Triplexy del Super Once, así como los premios de la Lotería Nacional del sábado. También este sábado se celebra el sorteo diario de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).