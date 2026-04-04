Bonoloto de hoy | Resultado del sorteo de la Bonoloto del sábado, 4 de abril de 2026

Comprueba si tus números son los premiados en el sorteo del sábado de la Bonoloto

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo de la Bonoloto del sábado 4 de abril de 2026.

Para este Sábado Santo, 4 de abril de 2026, los resultados del sorteo de la Bonoloto son:

Combinación ganadora: 07 10 20 22 25 27

Número complementario: 4

Reintegro: 3

Además de este, también puedes revisar los resultados del Triplexy del Super Once, así como los premios de la Lotería Nacional del sábado.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).