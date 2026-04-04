ONCE de Semana Santa
Super 11 de la ONCE de hoy | Resultados de los sorteos del Sábado Santo, 4 de abril de 2026
Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del Sábado Santo, 4 de abril de 2026.
Para este Sábado Santo, 4 de abril de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once son:
- Primer sorteo (10:00h): 3, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 38, 39, 42, 48, 49, 51, 56, 71, 78, 80
- Segundo sorteo (12:00h): 5, 15, 24, 26, 29, 31, 34, 37, 43, 46, 48, 52, 53, 56, 57, 69, 78, 79, 80, 84
- Tercer sorteo (14:00h): 6, 8, 10, 15, 19, 21, 31, 37, 44, 46, 57, 58, 65, 66, 71, 73, 75, 76, 77, 85
- Cuarto sorteo (17:00h): 2, 5, 9, 11, 14, 24, 30, 33, 34, 37, 50, 58, 59, 61, 64, 68, 72, 74, 77, 81
- Quinto sorteo (21:15h): 2, 4, 9, 14, 16, 17, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 43, 44, 52, 61, 65, 67, 68, 71
Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).