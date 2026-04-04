Super 11 de la ONCE de hoy | Resultados de los sorteos del Sábado Santo, 4 de abril de 2026

El Triplex de la ONCE reparte premios en los cinco sorteos de este sábado

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del Sábado Santo, 4 de abril de 2026.

Para este Sábado Santo, 4 de abril de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once son:

Primer sorteo (10:00h): 3, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 38, 39, 42, 48, 49, 51, 56, 71, 78, 80

Segundo sorteo (12:00h): 5, 15, 24, 26, 29, 31, 34, 37, 43, 46, 48, 52, 53, 56, 57, 69, 78, 79, 80, 84

Tercer sorteo (14:00h): 6, 8, 10, 15, 19, 21, 31, 37, 44, 46, 57, 58, 65, 66, 71, 73, 75, 76, 77, 85

Cuarto sorteo (17:00h): 2, 5, 9, 11, 14, 24, 30, 33, 34, 37, 50, 58, 59, 61, 64, 68, 72, 74, 77, 81

Quinto sorteo (21:15h): 2, 4, 9, 14, 16, 17, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 43, 44, 52, 61, 65, 67, 68, 71

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).