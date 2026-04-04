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SELAE en la Semana Santa

Lotería Nacional de Semana Santa | Comprueba los premios del sábado 4 de abril de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 4 de abril de 2026.

Lotería Nacional (hoy): comprueba los premios del sorteo de este sábadoLotería Nacional (hoy): comprueba los premios del sorteo de este sábadolaSexta

Para este sábado 4 de abril de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: 11711
  • Segundo premio: 20744
  • Reintegros: 7, 0 y 1

El primer premio de la Lotería Nacional de los sábados reparte 130.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 25.000 euros al décimo. Además de este, también puedes revisar en laSexta.com los resultados del Triplex y del Super Once, ambos de la Organización Nacional de Ciegos.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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