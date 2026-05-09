Sueldazo de la ONCE
Comprobar resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE del sábado 9 de mayo de 2026
Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este sábado 9 de mayo de 2026.
Para este sábado 9 de mayo de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo.
- Número de serie: pendiente de sorteo.
- Número: pendiente de sorteo. Serie: pendiente de sorteo.
- Número: pendiente de sorteo. Serie: pendiente de sorteo.
- Número: pendiente de sorteo. Serie: pendiente de sorteo.
- Número: pendiente de sorteo. Serie: pendiente de sorteo.
Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto. También a mediodía se ha celebrado el sorteo de la Lotería Nacional.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).