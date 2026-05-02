Comprobar Lotería Nacional de hoy | Resultado y premios del sorteo del sábado 2 de mayo de 2026

Consulta los premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 2 de mayo de 2026.

Para este sábado 2 de mayo de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

Primer premio: pendiente de sorteo

Segundo premio: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los sábados reparte 130.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 25.000 euros al décimo. También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).