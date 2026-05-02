Ahora

Juegos ONCE

Super 11 de la ONCE de hoy | Resultado de los sorteos del sábado 2 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del sábado 2 de mayo de 2026.

El sábado también se celebran los 5 sorteos del Super ONCE: consulta los números premiadosEl sábado también se celebran los 5 sorteos del Super ONCE: consulta los números premiadoslaSexta

Para este sábado 2 de mayo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Trump castiga a la Unión Europea con un arancel del 25% a los coches y camiones que exporten a EEUU: "No están cumpliendo nuestro acuerdo comercial"
  2. Trump dice no estar satisfecho con la última propuesta de Irán: "No estoy seguro de que vayamos a llegar a un acuerdo"
  3. Sánchez carga contra el PP por la "privatización" de la sanidad en Andalucía: "Quitan el dinero a la pública y convierten a pacientes en clientes"
  4. La vivienda, los salarios y el "No a la guerra": las reclamaciones de un 1 de Mayo con más de 100 manifestaciones
  5. "No la vamos a deportar, de momento": la amenaza de Vox en el Parlament a una diputada musulmana de ERC
  6. De capricho de un narco al de un multimillonario: el hijo del hombre más rico de Asia salva a los narcohipopótamos de Pablo Escobar