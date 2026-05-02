Resultado del sorteo
BONOLOTO | Comprobar resultados del sorteo del sábado 2 de mayo de 2026
Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del sábado 2 de mayo de 2026.
Para este sábado 2 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número complementario: pendiente de sorteo
- Reintegro: pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como los del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).