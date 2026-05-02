BONOLOTO | Comprobar resultados del sorteo del sábado 2 de mayo de 2026

Penúltimo sorteo de la Bonoloto de la semana, con los premios del sábado

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del sábado 2 de mayo de 2026.

Para este sábado 2 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como los del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).