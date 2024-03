Sí, la ONCE celebra sorteos todos los días, pero algunos son más especiales que otros. Es por eso que unas pocas veces al año, los sorteos no se llaman como siempre: está el Cupón Diario, de lunes a jueves; están el Cuponazo y el Sueldazo, los fines de semana; los Triplex y Super Once, que se celebran todos los días, llueva o nieve. Pero en días señalados, sorteos y loterías señaladas.

Es el caso del Día del Padre, que si bien se celebra en todo el país con regalos y celebraciones especiales para los padres de las familias, no es día festivo. Pero aunque no sea festivo, sí es un poco fiesta en la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).