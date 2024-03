19 de marzo, 17 millones de euros. No está nada mal la relación. El Día del Padre, la ONCE celebra uno de sus sorteos extraordinarios, concretamente el Cupón Extra del Día del Padre, un sorteo que se celebra el mismo día del homenaje y que tiene un premio especial de precisamente esa cantidad: 17 millones de euros. Eso sí, no es el único premio del sorteo, aunque hay que decir que es relativamente complicado conseguirlo.

¿Por qué? Porque la ONCE pone a la venta un total de 100 cupones con el mismo número, y el premio especial se lo lleva uno de esos cupones, solo uno, el que tenga el número y el número de serie. Así pues, si se venden todos los cupones del número premiado, sólo uno se lleva los 17 millones de euros. Y si no, cabe la posibilidad de que el premio especial quede vacío. No es la primera vez que ocurre, de hecho.

Ahora bien, aunque sea el premio más jugoso del día, no es el único. Aquí puedes consultar todos los premios que se reparten en el sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de 2024:

Primer premio especial: 17 millones de euros

Primer premio: 40.000 euros

Cuatro últimas cifras: 1.500 euros

Tres últimas cifras: 100 euros

Dos últimas cifras: 10 euros

Última cifra (reintegro): 5 euros

Probabilidades de llevarse el premio

A los que juegan de vez en cuando a este tipo de sorteos y loterías les gusta saber qué probabilidades hay de que le toque algo. Y aunque este tipo de loterías tienen algo de social, de comunidad, los premios casi siempre se reparten, así que a alguien le ha tenido que tocar. Teniendo en cuenta que la ONCE pone en circulación 100.000 números, del 00000 al 99999, estas son las probabilidades de que te toque cada uno de los premios si juegas con un solo cupón:

Probabilidad de ganar el primer premio (40.000 euros) : 1/100.000, es decir, un 0,001%

: 1/100.000, es decir, un 0,001% Probabilidad de ganar el premio especial (17 millones): 1/10.000.000, es decir, un 0,00001%

Con cada número que añadas, multiplicas las probabilidades, claro. Pero recuerda que es importante jugar con moderación. Y además, al no ser los únicos premios, no son las únicas probabilidades de llevarse algo.

En total, la ONCE reparte hasta un millón de premios en este sorteo. En el caso de venderse todos los cupones del número ganador, una persona se llevaría los 17 millones de euros y otras 99 se llevarían los 40.000 euros.